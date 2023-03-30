Sadece 2 gün kaldı! Elektrik faturasında 'Enerjisa' yazanlara duyuruldu: Hemen yapılması gerekiyor

Enerjisa elektrik faturası ödemesi yapan vatandaşlara yönelik olarak yapılan duyuru, Akbank tarafından gerçekleştirildi. Banka, Enerjisa Otomatik Fatura Ödeme talimatı veren müşterilerine 25 TL chip-para hediye edeceğini açıkladı. Kampanya son tarihi ise yarın, yani 31 Mart 2023. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son başvuru tarihi olarak da 31 Mart 2023 belirlendi. Bu kampanya Ankara, İstanbul ve bu illerde yaşayan vatandaşları kapsamaktadır. Enerjisa, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biridir ve yakın zamanda gerçekleştirdiği kampanyalarla müşterilerinin dikkatini çekiyor. Son olarak, Enerjisa fatura ödemesi yapan Akbank müşterilerine yönelik bir kampanya başlattı. Akbank, Enerjisa Otomatik Fatura Ödeme talimatı veren müşterilerine 25 TL chip-para hediye edeceğini duyurdu. Bu kampanya, müşterilerin fatura ödemelerini otomatikleştirmeleri ve daha kolay hale getirmeleri için bir teşvik olarak sunuluyor. Axess, Axess Öğrenci ve Free kart sahipleri 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında kampanyadan yararlanabilirler. Birden fazla kartı olanlar için en az bir talimatın Axess veya Free kartta olması gerekiyor. Kampanya kapsamında otomatik ödeme talimatı verilen 1 veya 2 yeni fatura için 25 TL, 3 veya 4 yeni fatura için 75 TL, 5 veya daha fazla yeni fatura için 150 TL chip-para kazanılabiliyor. Kampanya müşteri bazlı olduğu için Mart ayı boyunca en fazla 150 TL chip-para kazanılabilir. Chip-para ödül tutarları 2 Nisan 2023 tarihinde kartlara yüklenecektir.
Kampanya kapsamında verilen ödüller sadece yeni verilen otomatik ödeme talimatları için geçerlidir. Mevcut otomatik ödeme talimatlarınızı iptal edip yeniden verirseniz veya banka hesabınızdan verdiğiniz talimatları kredi kartınızdan verirseniz kampanyadan yararlanamazsınız. Ayrıca, hesaptan verilen talimatlar da kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan ödül kazandığınız takdirde, ödülün yüklenmesinden sonra 6 ay içinde ilgili otomatik ödeme talimatlarını iptal etmemeniz ve kredi kartlarınızdan yapılan ödemelerin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ödül taahhüdü sonunda geri çekilecektir. Kredi kartı ile yapılan otomatik fatura ödemeleri, banka tarafından belirlenen faiz oranı ile işlem görür. Ekstre asgari borcunun ödeme tarihine kadar hiç ya da kısmen ödenmemesi durumunda, fatura faiz oranı son ödeme tarihine kadar uygulanırken, son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutarın üzerine gecikme faiz oranı işletilir. Asgari tutarı aşan kısım için ise yine fatura faiz oranı geçerlidir.
Kampanyaya katılmak için 31 Mart 2023'e kadar "KAMPANYAYA KATIL" butonuna tıklamak ya da "FATURAC" yazarak 4566'ya SMS göndermek yeterlidir. Kampanyaya katılım işlemi, SMS'in Akbank sistemine ulaşmasından ve kayıt olduğunuz bilgisinin Akbank tarafından onaylanmasından sonra gerçekleşir.