Sadece 2 gününüz kaldı! Bankaya başvuranlar karşılıksız 20.000 TL nakit para alıyor!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların sayısı günden güne artıyor bu amaçla da bankalar hem var olan müşterilerine kredi fırsatı sunuyor hem de açıklanan kredi fırsatlarıyla bankasına daha fazla müşteri çekebiliyor. Akbank ve ING bu doğrultuda yeni kredi fırsatını açıkladı. Vatandaşı sevindiren ise kredinin vadesinin uzun olması ve kolaylık sağlaması. Başvurular nasıl gerçekleşecek? Detaylar yazının devamında.
AKBANK'TAN KREDİ FIRSATI
Son zamanlarda yaşanan olumsuz ekonomik şartlar ve dalgalı piyasalar nedeniyle vatandaşlar ödemeleri yapmakta zorlanıyor. Kendi bireysel ve temel ihtiyacını dahi karşılayamayan vatandaşlar nakit para ihtiyacı duymakta. Bu durumun araştırmasını yapan ve zaten farkında da olan bankalar kredi fırsatları sunuyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları müşterileri için bu kampanyaları hazırlayarak yürürlüğe koymakta. Akbank bu bankalardan biri. Zaman zaman müşterilerine böyle fırsatlar sunan bankalar bir yenisini açıkladı. Akbank'a ihtiyaç kredisi için başvuru yapıldığı takdirde 855 TL ödemelerle geri ödenecek. Aylık faiz oranı ise 2.04 olarak belirlendi. Bu kredinin limitinin ise 20.000 TL olduğu açıklandı. Başvurunun çok kısa sürdüğü ve 5 dakika içerisinde de hesaba aktarılacağı müşterileri sevindirdi. 36 ay vade imkanı sunan Akbank kredisine başvuru yapmak da oldukça kolay. Başvuru; SMS, Akbank Direct uygulaması, Akbank şube, internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.