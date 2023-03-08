Finans
08 Mart 2023 - 08:00

Sadece 2 gününüz kaldı! Bankaya başvuranlar karşılıksız 20.000 TL nakit para alıyor!

Bu bankanın müşterisi olanın hesabına anında nakit ödeme yapılıyor. Uzun vade imkanlarıyla müşterilerine müjdeli haberi duyuran banka kredi fırsatını açıkladı. 20 Bin TL kredi fırsatı bildirildi. Haberi duyan vatandaşlar bu bankanın hangisi olduğunu merakla araştırdı. İşte o bankanın adı ve diğer detaylar haberimizde.

Finans
08 Mart 2023 - 08:00
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Sadece 2 gününüz kaldı! Bankaya başvuranlar karşılıksız 20.000 TL nakit para alıyor!


Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların sayısı günden güne artıyor bu amaçla da bankalar hem var olan müşterilerine kredi fırsatı sunuyor hem de açıklanan kredi fırsatlarıyla bankasına daha fazla müşteri çekebiliyor. Akbank ve ING bu doğrultuda yeni kredi fırsatını açıkladı. Vatandaşı sevindiren ise kredinin vadesinin uzun olması ve kolaylık sağlaması. Başvurular nasıl gerçekleşecek? Detaylar yazının devamında.

akbank kredi

AKBANK'TAN KREDİ FIRSATI



Son zamanlarda yaşanan olumsuz ekonomik şartlar ve dalgalı piyasalar nedeniyle vatandaşlar ödemeleri yapmakta zorlanıyor. Kendi bireysel ve temel ihtiyacını dahi karşılayamayan vatandaşlar nakit para ihtiyacı duymakta. Bu durumun araştırmasını yapan ve zaten farkında da olan bankalar kredi fırsatları sunuyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları müşterileri için bu kampanyaları hazırlayarak yürürlüğe koymakta. Akbank bu bankalardan biri. Zaman zaman müşterilerine böyle fırsatlar sunan bankalar bir yenisini açıkladı.

Akbank'a ihtiyaç kredisi için başvuru yapıldığı takdirde 855 TL ödemelerle geri ödenecek. Aylık faiz oranı ise 2.04 olarak belirlendi. Bu kredinin limitinin ise 20.000 TL olduğu açıklandı. Başvurunun çok kısa sürdüğü ve 5 dakika içerisinde de hesaba aktarılacağı müşterileri sevindirdi. 36 ay vade imkanı sunan Akbank kredisine başvuru yapmak da oldukça kolay. Başvuru; SMS, Akbank Direct uygulaması, Akbank şube, internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

ıng özel kredi

ING BANK'TAN KREDİ FIRSATI

Müşterilerine kredi fırsatı sunan diğer banka ise ING oldu. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi fırsatı sunan ING 20.000 TL kredi fırsatını açıkladı. Aylık faiz oranını 1.99 olarak açıklayan banka uzun vade imkanlarıyla tercihler arasında yer alıyor. Aynı zamanda 36 ay vadeyi 24 aya düşürmek isteyenler ise faiz oranını düşürmüş oluyor. Bu doğrultuda ise 24 ay vadeye 1.74 faiz oranı olacağı açıklandı.

Kredi fırsatlarını açıklayan bankalar bu kampanyanın çarşamba gününe kadar olacağını açıkladı. Bu krediden yararlanmak için önemli olan noktalardan biri ise kişilerin kredi notu. Daha önce kredi kullanan, kredi kartı olan ya da bir yerde çalışan vatandaşlara daha hızlı ve kolay şekilde kredi sağlanıyor. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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