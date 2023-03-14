Sadece 20 gününüz kaldı! Ziraat Bankası hesabı olanlar kontrol etsin: Geri ödenecek

Ziraat Bankası müşterilerini yakından ilgilendiren haber
açıklandı. Şartları sağlayan Ziraat bankası müşterilerine 2 bin TL nakit ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası kampanya hakkında ki ayrıntıları resmi internet adresinde paylaştı. Kampanyanın 31 Mart'a kadar devam edeceğini duyuran Ziraat Bankası, 2 bin TL kazanmak isteyen müşterilerine detaylardan bahsetti.
Ziraat Bankası, yazın gelmesiyle birlikte tatil planları yapan müşterilerine müjdeyi verdi. Bankkart kredi
ya da banka kartı ile Tatilsepeti'nde bir kez yapılan alışverişte hediye para kazanma şansına sahipsiniz. 7.500 TL – 12.499 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlere 750 TL Bankkart 12.500 TL-19.999TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlere 1.250 TL Bankkart 20.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişlere 2.000 TL Bankkart verilecek.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Kampanyanın ayrıntıları şu şekildedir; -1 Mart 2023 tarihinden başlayarak 31 Mart 2023 tarihine kadar kampanya devam edecektir. -Bankkart Mobil, bankkart.com ya da SMS üzerinden kayıt yaparak kampanyaya dahil olabilirsiniz. -Sms ile TATİLSEPETİ yazarak 4757'ye mesaj göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. -Alışverişten sonra değil önce kampanyaya dahil olmanız gerekir. Mesela; 15 bin TL alışveriş yapacaksınız yapmadan önce kampanyaya dahil olarak paranızı alabilirsiniz.
17 MAYIS 2023 TARİHİNE KADAR KULLANILMAZSA GERİ ÇEKİLECEK
Kampanyaya katılıp Bankkart TL kazanan müşteriler 10 Nisan 2023 tarihinde hesabına yüklenecektir. 17 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılmaması durumunda ise geri alınacaktır. Müşteri, kampanya dahilinde 2.000 Bankkart lirası kazanır ve yaptığı alışverişlere bir defaya mahsus katılmaktadır. Ayrıca Bankkart lirası kazanmanız da mümkün değildir. En az 7.500 TL peşin ödeme yaparsanız kampanyadan yararlanmaya hak kazanırsınız. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler kampanyaya dahildir, fakat yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri dahil değildir.