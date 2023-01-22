Finans
22 Ocak 2023 - 15:15

Sadece 2023'te yapılacak! Milyonlara nakit yardımı başladı: Şartı taşıyan sabah 09.00'da parasını çekecek!

Devletten yoksul vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımlar bir süredir yapılmıyordu. Bu unutulmuş yardımlar hala mevcuttur. Söz konusu bir defaya mahsus yardımların Şubat ayında ödeneceği açıklanınca, bu yardımlara yapılan başvuruların kabul edileceğine dair açıklama yapıldı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
22 Ocak 2023 - 15:15
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Sadece 2023'te yapılacak! Milyonlara nakit yardımı başladı: Şartı taşıyan sabah 09.00'da parasını çekecek!
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Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım başvurularının açık olduğu tespit edildi. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler e-devlet üzerinden hemen başvuruda bulunmalıdır.

Devlet tarafından yapılan mali destek ödemelerinin, başvuru sahiplerinin sisteme kayıt olurken ibraz ettikleri Iban numarasına veya PTT hesabına kısa sürede aktarıldığı belirtildi.



destek ödemesi

DEVLET MALİ YARDIMI

Aile Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, ailelere bir defaya mahsus nakdi yardım yapmaktadır. Bakanlık e-devlet ödeme taleplerini kabul etmeye başladı. Başvurular bir hafta içinde yapılabilir. Bunun için kişisel TC numarasına ihtiyacınız var.

Bu istekler tamamlandıktan sonra ödeme işleme başlar. Bu araçlar, ailenizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış tek seferlik araçlardır.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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