Sadece 2023'te yapılacak! Milyonlara nakit yardımı başladı: Şartı taşıyan sabah 09.00'da parasını çekecek!













DEVLET MALİ YARDIMI

Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım başvurularının açık olduğu tespit edildi. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler e-devlet üzerinden hemen başvuruda bulunmalıdır.Devlet tarafından yapılan mali destek ödemelerinin, başvuru sahiplerinin sisteme kayıt olurken ibraz ettikleri Iban numarasına veya PTT hesabına kısa sürede aktarıldığı belirtildi.Aile Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, ailelere bir defaya mahsus nakdi yardım yapmaktadır. Bakanlık e-devlet ödeme taleplerini kabul etmeye başladı. Başvurular bir hafta içinde yapılabilir. Bunun için kişisel TC numarasına ihtiyacınız var. Bu istekler tamamlandıktan sonra ödeme işleme başlar. Bu araçlar, ailenizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış tek seferlik araçlardır.