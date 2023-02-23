Sadece 5 kişi fark edebildi! Resimdeki kuşu 7 saniyede bulanın IQ'su 150 üstü çıkıyor!







GİZLENEN SİNEK KUŞU







İnternet sitelerindeki bu görsel zeka testleri hem çok eğlenceli bulunuyor hem de kişilerin algılarının ne kadar kuvvetli olup olmadığını ölçüyor. Bu sevilen testler bazı zamanlarda sosyal medyada hızla yayılıyor ve herkese ulaşıyor. Bu testlerden şimdilerde popüler olan ise bir resimde gizlenen sinek kuşu. Kimsenin kısa sürede bulamadığı sinek kuşu görseli. Peki siz sinek kuşunu bulabilecek misiniz?Gözlerine güvenen bu teste gelsin. Brightside'da yayınlandığından beri hızla paylaşılmaya başlayan görsel herkesin dikkatini çekti. Resimde yeşilliklerin arasında bir kedi görünüyor. Fakat burada bir ayrıntı var., gizlenmiş bir sinek kuşu. Paylaşanların çoğu çözmenin oldukça zor olduğunu dile getiriyor. Belki de herkes bu sinek kuşunu bulabilir. Ancak önemli olan kuşu 11 saniyede bulabilmek. Test, 11 saniyede bu sinek kuşunu görenlerin görsel zekasının güçlü olduğunu söylüyor. Şimdi sıra sizde, görsele bakın ve sinek kuşunu 11 saniyede bulmaya çalışın.Bulabildiniz mi? Yoksa hala bakıyor musunuz? O zaman bulamayanlar için küçük bir ipucu. Dikkatli bir şekilde yeşilliklerin arasındaki kedinin kulaklarına odaklanın.