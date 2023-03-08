Finans
08 Mart 2023 - 19:30

Sadece 5 saniyesini ayırana bu bankadan büyük jest! 1000 TL'yi hemen hesabına yatıracak

Bankaların müşterilerin nakit ihtiyaçlarının karşılanması için düzenledikleri kampanyalar devam ediyor. O banka müşterilerine 1000 TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Finans
08 Mart 2023 - 19:30
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Sadece 5 saniyesini ayırana bu bankadan büyük jest! 1000 TL'yi hemen hesabına yatıracak
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Bankalar son dönemlerde kampanya konusunda adeta birbirleriyle yarışırken yeni bir haber de o bankadan geldi. Koşulları sağlayan müşterilere 1000 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 1000 TL ÖDEME KAMPANYASI

Özel bankalar arasında olan Garanti BBVA yeni bir kampanya duyurusu yaptı ve şartları yerine getiren müşterilere 1000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Garanti BBVA ilk kez banka müşterisi olan müşterilerine para puan hediyesi veriyor. Garanti BBVA müşterisi olanların yakınlarını banka müşterisi olmaları için getirmeleri üzerine 250 TL, toplam 1000 TL ödeme yapılacak. 



Garanti BBVA 1000 TL Ödeme Kampanyası

Kampanya Mart ayı içinde geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapmaları gerekiyor. Daha sonra mobil uygulama üzerinde yer alan Arkadaşını Davet Et seçeneğini seçerek kod almaları ve banka müşterisi olan her yakınları için 250 TL, toplam 1000 TL para puan kazanacakları öğrenildi. Garanti BBVA kampanyası kapsamında bir müşteri en fazla 1000 TL ödeme alabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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