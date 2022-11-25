MAGAZİN
25 Kasım 2022 - 02:45

Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer bu yüzden boşanmış!

Ekim ayında Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, nikahtan 53 gün sonra boşanmıştı. Ünlü çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı.

MAGAZİN
25 Kasım 2022 - 02:45
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Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer bu yüzden boşanmış!


Ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz Ekim ayında DJ sevgilisi Mert Aydın ile ani bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Merve Boluğur sosyal medya hesabında “ kocam “ içerikli mutluluk pozları verirken aniden boşanma kararı aldılar.

Çiftin evliliği sadece 53 gün sürdü. Önceki gün çift Beykoz Adliyesi’ne giderek anlaşmalı bir şekilde boşandılar. Kısa sürede birlikteliklerini evliliğe taşıyan çift, 5 dakika içerisinde yollarını ayırdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma kararı sonrasında boşanma nedenleri merak konusu olmuştu.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın neden boşandığı belli oldu!



Beykoz Adliyesi’nde görülen boşanma davasına Merve Boluğur babasıyla gitti. Adliye çıkışında ise gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Boluğur gelen soruları “ Yanımda babam var lütfen soru sormayın. Kendisi rahatsız “ diyerek geri çevirdi.

Yalnızca 53 gün süren evlilikle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. TV8 kanalında yayınlanan bir magazin programının haberine göre ise çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı.

merve boluğur

Merve Boluğur’un düğünün ertesi gününden itibaren eşine “ Kimse bana kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem “ dediği öğrenildi. Bu sözler evlilikte ilk çatırdamaları beraberinde getirdi. Daha sonra Mert Aydın bir operasyon geçirdi fakat bu dönemde eşinden istediği desteği alamadı.

Mert Aydın’ın henüz dikişleri dahi alınmamışken Merve’nin “ Çok sıkıldım tatile gidelim “ demesi üzerine çift balayına çıktı. ancak Mert Aydın Merve’nin bu tavırlarına dayanamayarak boşanma kararını alan isim oldu.

Çiftin hakkında boşanma iddiaları çıktıktan çok kısa bir süre sonra boşanma davası gerçekleşti ve boşandılar. Ünlü çiftten boşanmalarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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