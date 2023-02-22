Sadece 6 gününüz kaldı! Arabasına yakıt alacaklara duyuru: Mutlaka başvurmak gerekiyor!

Vakıfbank akaryakıt alacak vatandaşların yüzünü güldürecek bir kampanya yaptı. Kampanyaya katılmak isteyen kişiler için başvurulara dair detaylar da açıklandı. Bahse konu kampanyaya katılım sağlayan müşteriler, 4 kez 500 TL ve üzeri alışverişe 60 TL Worldpuan kazanacaktır.
KAMPANYA DETAYLARIVakıfbank Worldcard aracılığıyla 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişe 60 TL Worldpuan hediye edecektir.
Kampanya müşteri bazlı olacak şekilde geçerlidir. Ek kart ve sanal kart ile gerçekleştirilen harcamalar kampanyaya dahildir. Bir müşteri kampanyadan en çok 60 TL Worldpuan kazanabilmektedir. Kampanyaya BusinessCard'lar, Bankomat Kartlar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, mail order, iade, iptal ve puan kullanım işlemleri dahil değildir. İşlem iptal edilmesi halinde yüklenen puanlar geri alınacak olup, avans puan kullanımı kaynaklı geri alım yapılmaması durumunda söz konusu tutar kadar kartınıza borç tanımlanacaktır. Aynı gün tek harcamada gerçekleştireceğiniz 500 TL ve üzeri alışverişlerin yalnızca bir adedi kampanya kapsamında sayılacaktır. Kampanyadan yalnızca Vakıfbank Mobil uygulamasında bulunan "Cepte Kazan" aracılığıyla "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılımlarınızı 1-28 Şubat 2023 tarihleri aralığında, harcamalarınızdan önce ya da sonra sağlayabilirsiniz. Kampanyayla birlikte kazanılan Worldpuan'lar 6 Mart 2023 tarihine kadar, bireysel ve kullanımı aktif olan kredi kartınıza tanımlanacak olup, bir gün sonra kullanılabilir halde olacaktır. Worldpuan'ların son kullanım tarihi 21 mart 2023 olarak belirlenmiştir. Kullanımı yapılmamış Worldpuan'lar 22 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Express Card sahipleri için kampanyaya katılma bedeli 4.99 TL olarak belirlenmiştir. VakıfBank kampanyayı istediği zaman durdurma ya da kampanya şartlarını tekrardan güncelleme hakkına sahiptir.