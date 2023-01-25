Sadece 7 gününüz kaldı! Akbank SMS gönderene 150 TL para veriyor: Kaçmadan yakalayın! Akbanklıların sevindiren haber geldi. Akbank müşterileri için anında 150 TL para verecek. Kampanyanın detayları belli oldu. Akbanklı Axess'li müşterileri ilgilendiren kampanyanın detayları belli. O tarihi kaçırmayın. Başvuru tarihleri ve ödeme koşulları haberimizde. İşte diğer detaylar...
AKBANK AXESS KAMPANYASINI KAÇIRMATürkiye'nin en önemli en ünlü özel bankalarından biri olan Akbank'tan kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Kampanyanın biri bitmeden diğeri başlıyor. Akbanklı müşterileri güzel bir kampanya haberi geliyor. Akbank Axess kart sahipleri anında 150 TL para kazanabilecek. Akbanklı olup da Axess kartı olan müşteriler için, yapacakları alışverişlerde anında 150 TL chip para kazanılabilecek. Kampanya 31 ocak tarihinde sonlanıyor. Diğer ayrıntılar...
Akbank Axess kartları ile 31 ocak tarihine kadar giyim ve elektronik alışverişlerinizden 150 TL'ye kadar para kazanabileceksiniz. Akbank kart sahipleri Axess kartları ile yaptıkları giyim ve elektronik ile yaptıkları 600 TL'lik alışveriş için 50 TL olmak üzere toplamda 150 TL para kazanabilecekler. 150 TL chip para kazanma ayrıntıları ve kampanya hakkında bilgiler Akbank tarafından açıklandı. Kampanyaya katılım sağlayabilmek için yapılması gereken KAZAN yazarak 4566'a kısa mesaj göndermek. Chip para kullanımları kampanya dışında tutulmuştur. İnternet alışverişleri geçerlidir. Katılım için kısa mesajlar operatörlerin kendi tarifelerince ücretlendirilir.