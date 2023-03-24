Sadece 9 gününüz kaldı! Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat: Başvuranlar 100 TL'sini geri alacak







ZİRAAT BANKASI KAMPANYA AYRINTILARI







Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası kampanya haberlerine devam ederken QR ödeme kullanılarak yapılan 100 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL toplamda ise 100 TL bankkart lira verileceğini duyurdu. 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek olan Ziraat Bankası kampanyasına dair detaylar...1-31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya katılım sağlamak için sadece 8 gün süreniz verildi. Bankkart mobil ya da Ziraat mobil üzerinde karekod ile alışveriş yaparak 100 TL bankkart lira kazanabilirsiniz.Aynı gün içerisinde yapılan işlemlerden sadece ilk kampanyaya katılır. Alışverişlerde QR kodu peşin ya da taksitli olarak gerçekleşir. Karta para yükleme ya da çekme işlemleri dahil değildir. Kampanyaya katılım sağlayabilmek en az 100 TL harca yapılması gerekir. QR ilde ödeme yapabilmek için mobil uygulama üzerinden ödemeler bölümünden ödemeyi seçerek POS ekranlarındaki bankkart mobil ödeme ekranına okutulur. Devamında ise ödeme kullanılacak bankkart seçilerek onaylanır. Kampanya Bireysel Bankkart sahibi müşterilerimiz için geçerli olup, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeye alınamaz.