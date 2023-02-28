Sadece başvuru yapmak yetiyor! O banka müşterilerine 1000 TL dağıtacak

Akbank, kart başvurusu yapanlara 1000 TL hediye ediyor! Akbank, müşterilerini memnun etmek için yeni bir kampanya başlattı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kampanyaya katılan müşterilerin 1000 TL kazanabileceği belirtildi. Kampanya, 28 Şubat tarihine kadar devam edecek. Axess kart başvurusu yapan ve ilk kez 1000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler, toplamda 1000 TL'ye varan chip-para kazanabilecekler.
Akbank, yeni bir avantajlı kampanya bildiriminde bulunarak müşterilerinin yüzünü güldürdü. Kampanyaya, Şubat 2023 başlangıcından önce Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar ve 2023 Şubat ayı boyunca ilk kez Axess kredi kartı başvurusu yapanlar katılabiliyor. Avantajlı kampanya bağlamında yapılacak her 1.000 TL ve üzeri harcamaya 200 TL, toplamda 1.000 TL'ye varan chip-para kazanmak mümkün. Başvuru formunda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" tercihinde bulunanlar, kartlarını hemen dijital olarak kullanabilirler. Kampanya, Şubat 2023 bitimine değin devam edecek ve kazanımlar aynı gün içinde yapılan ilk 1.000 TL'lik harcamalar için geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM ve şubeleri ya da Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Akbank'ın kampanyası, Free, Troy, Ticari Kartlar, Ek Kartlar, Öğrenci Kartları ve Sanal Kart Başvuruları kampanya kapsamı dışında olacak şekilde sadece bireysel kart sahiplerini kapsayacaktır. Kampanya süresince Akbank müşterileri, toplamda 1.000 TL'ye kadar chip-para kazanmanın yanı sıra, üye iş yerlerinde ve diğer kampanyalarda da chip-para kazanabilirler. Chip-para kazanımları, ilgili işlem gerçekleştirildiğinde direkt olarak kartlara yüklenecektir. İşlem iptalleri durumunda, chip-para kazanımlarının da iptal edileceğini hatırlatalım.