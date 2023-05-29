Sadece bir besinle kalp krizi mazide kalacak! Adeta vitamin deposu kuş üzümü tansiyon hastalarına rahat nefes aldıracak!







KUŞ ÜZÜMÜ FAYDALARI











Yapılan araştırmalar, Chichester Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir çalışmanın, kuş üzümünün kalp sağlığına olan olumlu etkisini ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu araştırmaya göre, düzenli olarak kuş üzümü tüketen bireylerin kalp krizi riskinin azaldığı görülmüştür.Kuş üzümü, içerdiği antosiyaninler sayesinde kan akışını artırarak kalp sağlığını desteklemekte ve tansiyonu düzenlemektedir. Araştırma sonuçlarına göre, kuş üzümü özü takviyesi alımı, kas kasılmaları sırasında ana arter kan akışını önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca, kuş üzümü içerisinde bulunan antosiyaninler arterleri genişleterek kan akışını iyileştirir ve kalp, dokular ve diğer organlara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar.Kuş üzümü aynı zamanda potasyum ve linolenik asit gibi bileşenleri içermesiyle hipertansiyon ve kardiyovasküler sağlık için de faydalıdır. Potasyum kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken, linolenik asit ise kalpteki hücrelerin korunmasına ve kan damarlarında pıhtılaşmayı engellemeye yardımcı olur. Kuş üzümünün kullanımı oldukça çeşitlidir. Geleneksel Türk mutfağında sıkça kullanılan kuş üzümü, yemeklerde ve tatlılarda lezzet verici bir öğe olarak kullanılabilir. Ayrıca kuru olarak tüketilebilir ve salatalar, yoğurtlar veya kahvaltılıklarla birlikte tüketilebilir. Besin takviyeleri ve sağlık ürünleri şeklinde de kuş üzümü özütü kullanılmaktadır. Özellikle CurraNZ gibi ürünler, kuş üzümü özütünü kullanarak kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunmayı hedefleyen etkili takviyeler sunmaktadır.