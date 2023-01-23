EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 22:30

Sadece bir kerelik! Emekliler 25.000 TL ikramiye gibi alacak: Başvuru şartı göz doldurdu!

Bankalar kampanya üstüne kampanya yapıyor. Dün akşam da 25.000 TL kredi kampanyası duyurusu geldi. İşte haberin detayları...

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 22:30
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Sadece bir kerelik! Emekliler 25.000 TL ikramiye gibi alacak: Başvuru şartı göz doldurdu!


Emekli vatandaşlar için önemli fırsat ve kampanyalar başlatıldı. Bankalar emeklilerin yüzünü güldürüyor. Son kampanya 25.000 TL.

banka



Çalışan, işsiz, emekli fark etmeksizin herkes 25.000 TL'yi toplu olarak alacak. Nasıl olacak? Peki bu 25.000 TL'lik ödemeden nasıl yararlanabilirsiniz kime veriliyor? Tüm detaylar...

EMEKLİYE 25 BİN MÜJDESİ

Çalışan, işsiz ve ev hanımlarına yönelik 25.000 TL kredi kampanyasının detayları değerlendiriliyor. Emekliler için kredi kampanyaları bankalar tarafından defalarca duyurulmuştur. Dün gece yarısı açıklanan kampanyanın detaylarını merak ediliyor.

36 AY VADEYE KREDİ

Dün gece 36 ay vadeli kredi kampanyası duyurusu yapıldı hem de uygun faiz oranı seçenekleri ile Rakam ise  25.000 TL.

Gelir belgesi olmadan başvurabilirsiniz. Birçok kişiye yardımcı olacak 25.000 TL kredi kampanyasına başvurmak için TC kimlik numaranızı 5030'a kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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