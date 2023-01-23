Sadece bir kerelik! Emekliler 25.000 TL ikramiye gibi alacak: Başvuru şartı göz doldurdu!

Emekli vatandaşlar için önemli fırsat ve kampanyalar başlatıldı. Bankalar emeklilerin yüzünü güldürüyor. Son kampanya 25.000 TL.
Çalışan, işsiz, emekli fark etmeksizin herkes 25.000 TL'yi toplu olarak alacak. Nasıl olacak? Peki bu 25.000 TL'lik ödemeden nasıl yararlanabilirsiniz kime veriliyor? Tüm detaylar...
EMEKLİYE 25 BİN MÜJDESİ
Çalışan, işsiz ve ev hanımlarına yönelik 25.000 TL kredi
kampanyasının detayları değerlendiriliyor. Emekliler için kredi kampanyaları bankalar tarafından defalarca duyurulmuştur. Dün gece yarısı açıklanan kampanyanın detaylarını merak ediliyor.
36 AY VADEYE KREDİ
Dün gece 36 ay vadeli kredi kampanyası duyurusu yapıldı hem de uygun faiz oranı seçenekleri ile Rakam ise 25.000 TL. Gelir belgesi olmadan başvurabilirsiniz. Birçok kişiye yardımcı olacak 25.000 TL kredi kampanyasına başvurmak için TC kimlik numaranızı 5030'a kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır