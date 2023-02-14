Finans
14 Şubat 2023 - 14:00

Sadece bir kez başvuru yaparak binlerce lira yardım parası ödenecek! Yardım kanalları birleşti: Detaylar tek tek duyuruldu!

Ekonomik sıkıntılar için verilecek para desteğine tekrar tekrar başvurmanıza gerek kalmadı! İşte detaylar...

Finans
14 Şubat 2023 - 14:00
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Sadece bir kez başvuru yaparak binlerce lira yardım parası ödenecek! Yardım kanalları birleşti: Detaylar tek tek duyuruldu!
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Maddi zorluk yaşayan vatandaşlara çeşitli ödemeler ile destek olunmakta. Bu ödemeleri alabilmek için artık vatandaşların tekrar tekrar başvuru yapmasına gerek kalmadı. Her başvurunun farklı tarihlerde gerçekleşmesinin insanların takibi açısından zor olduğunu fark eden devlet, artık aynı ödemelerin bir formda yer alacağını, iki ödemenin aynı tarihte gerçekleşeceğini duyurdu.

nakit para

Hangi ödemeler birleşti?



Bu yeni yöntem ile ilk olarak yaşlı aylıkları ile muhtaç aylıkları birleşti. 65 yaşın üstünde olup bir geliri bulunmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığının yanında engelli bireylere ödeme veriliyor. Bu ödemelerden herhangi birine sahip olmayanlara ise muhtaçlık aylığı ödeniyor. Yeni karar ile birlikte söz konusu iki ödeme tek formda bir araya getirildi. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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