Sadece bu bankanın müşterisi olmak yeter! Başvuru yapan herkese 100 TL dağıtılacak

TEB Bank, müşterileri için aylık olarak promosyonlarını güncellemektedir. TEB, 100 TL'lik hediye vereceğini açıkladı. TEB katılım koşullarını açıkladı. İşte tüm detaylar...
TEB 100TL Bonus KampanyasıTEB, müşterilerine bir jest olarak yeni bir kampanya başlattı. 100 TL anında hesabınıza geçecektir. TEB, 2023 yılında yeni faaliyetleriyle adından söz ettirmektedir. TEB'in resmi internet sitesinde açıklanan bilgiye göre 21 Şubat 2023'te başlayan kampanyanın 21 Mart 2023'te sona ereceğine dair bilgi var. Kampanya detayları aşağıdaki gibidir. Mobilya masrafları için geçerli olan 100 TL'lik bir bonus sunun. TEB bankası "Kişisel TEB kredi kartınız ile 21 Şubat - 21 Mart 2023 tarihleri arasında mobilya sektöründe yapacağınız her 1.500 TL ve üzeri harcamanıza 50 TL ve toplamda 100 TL bonus! Fırsat var: TEB Bank kampanyaya katılım koşulları ile ilgili gerekli tüm açıklamaları müşterileri için yayınlamıştır.
Promosyon hüküm ve koşulları açıklandı
Kampanyaya katılmak için para harcamadan önce CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir veya MOBİLYABONUS yazıp 4616'ya SMS gönderebilirsiniz. Bonus yükleme tarihi 24 Mart 2023, kullanılmayan bonusların iptal tarihi ise 8 Nisan 2023 olarak açıklandı. Promosyon sadece mobilya baskısında geçerlidir. Promosyon müşteri bazlıdır, bu nedenle her müşteri 100 TL'ye kadar bonus kazanabilir. Aynı iş yerinden aynı gün yapılan ilk gider esas alınır. Kampanyanın sadece hanehalkı giderlerini kapsadığı açıklandı. Kampanyaya SMS ile başvurmak için TEB'e kayıtlı telefondan başvuru yapmanız gerekmektedir. Kampanyaya katılmadan önceki harcamalar kampanya kapsamında değildir.