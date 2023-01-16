Sadece çok zeki olanlar kurbağayı bulabilir! 6 saniyede bulanın IQ'su en az 135 çıkıyor!







RESİMDEKİ GİZLİ KURBAĞAYI BULABİLECEK MİSİNİZ?







GİZLİ KURBAĞAYI NE KADAR SÜREDE BULABİLİRSİNİZ?

RESİMDE KURBAĞANIN NEREDE OLDUĞUNU TESPİT EDEBİLDİNİZ Mİ?

Optik İllüzyon Tespit Testi: Bu zekâ bulmacasını yalnızca yüksek zeka kullanıcıları çözebilir. Yatak odasına gizlenmiş kurbağayı 7 saniyede bulabilir misiniz?Optik illüzyon, bir nesnenin, çizimin veya insanların beynin algısına meydan okuyan inanılmaz derecede büyüleyici şekil değiştiren görüntüsüdür. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar dahil birçok optik yanılsama görmüş olmalısınız. Böyle zekice bir örnek, bir kızın yatak odasında saklanan kurbağa resminde görülebilir.Yukarıdaki görüntü, çocuklar ve yetişkinler için resimli bulmaca olarak paylaşılmıştır. Bu illüzyonda bir yatak odası ve içinde saklanan bir kurbağa görüyorsunuz. Resimde, yatağında bir oyuncak ayıyla uyuyan bir kız gösterilmektedir. Çocuğu ve bir kitabı yerde yatıyor. Bazı oyuncaklar dolapta tutuldu. Duvarda asılı iki resim var ve pencereden ay parlıyor. Bu resimde gizlenen kurbağayı insanların sadece %3'ünün bulabildiği söyleniyor. Bu optik illüzyon resmi, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.Bu çalışmalar ,beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok eğitirseniz, o kadar akıllı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Optik yanılsamalar her zaman beynimizin nasıl çalıştığına dair büyüleyici bir fikir sunar. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir. Öyleyse söyle bize, bu optik illüzyon resminin içine gizlenmiş kurbağayı buldun mu?