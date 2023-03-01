Sadece dahiler 7 saniyede görebilir! Resimdeki Petrel Kuşu'nu bulabilir misiniz?







FOTOĞRAFTA GİZLENEN PETREL KUŞU'NU GÖREBİLDİNİZ Mİ? BU BULMACAYI SADECE İNSANLARIN YÜZDE İKİSİ ÇÖZEBİLİYOR: SİZ DE O DAHİLERDEN BİRİ MİSİNİZ?







Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören optik illüzyon bulmacaları, insanların beynine egzersiz yaptırarak odaklanma ve ayrıntıları gözlemleme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda, bir fotoğraf üzerinde gizlenmiş bir Petrel Kuşu, sadece insanların yüzde 2'si tarafından çözülebilen bir optik illüzyon oluşturuyor. Eğer siz de bu dahilerden biriyseniz, fotoğrafta gizlenmiş olan kuşu bulabilirsiniz.İşte fotoğrafta optik illüzyonla gizlenen Petrel kuşu. Bu bilmeceyi çözebilecek yüzde 2'ye ait olabilen dahilerden biri misiniz?