YAŞAM
01 Mart 2023 - 17:45

Sadece dahiler 7 saniyede görebilir! Resimdeki Petrel Kuşu'nu bulabilir misiniz?

Optik illüzyonlar, sosyal medyada popüler hale geldi ve insanların beynine egzersiz yaparak odaklanma ve ayrıntıları gözlemleme yeteneğini geliştirmeleri için önemli bir yöntem haline geldi. Bu fotoğraftaki optik illüzyon, yalnızca insanların yüzde 2'sinin çözebildiği bir zorluk seviyesine sahip. Fotoğrafta gizlenmiş Petrel Kuşu'nu görebiliyor musunuz? Eğer öyleyse, bu dahilerden biri olduğunuzu gösterir ve bulmacayı çözebilirsiniz.

YAŞAM
01 Mart 2023 - 17:45
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Sadece dahiler 7 saniyede görebilir! Resimdeki Petrel Kuşu'nu bulabilir misiniz?
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Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören optik illüzyon bulmacaları, insanların beynine egzersiz yaptırarak odaklanma ve ayrıntıları gözlemleme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda, bir fotoğraf üzerinde gizlenmiş bir Petrel Kuşu, sadece insanların yüzde 2'si tarafından çözülebilen bir optik illüzyon oluşturuyor. Eğer siz de bu dahilerden biriyseniz, fotoğrafta gizlenmiş olan kuşu bulabilirsiniz.

FOTOĞRAFTA GİZLENEN PETREL KUŞU'NU GÖREBİLDİNİZ Mİ? BU BULMACAYI SADECE İNSANLARIN YÜZDE İKİSİ ÇÖZEBİLİYOR: SİZ DE O DAHİLERDEN BİRİ MİSİNİZ?

İşte fotoğrafta optik illüzyonla gizlenen Petrel kuşu. Bu bilmeceyi çözebilecek yüzde 2'ye ait olabilen dahilerden biri misiniz?



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