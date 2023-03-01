Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören optik illüzyon bulmacaları, insanların beynine egzersiz yaptırarak odaklanma ve ayrıntıları gözlemleme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda, bir fotoğraf üzerinde gizlenmiş bir Petrel Kuşu, sadece insanların yüzde 2'si tarafından çözülebilen bir optik illüzyon oluşturuyor. Eğer siz de bu dahilerden biriyseniz, fotoğrafta gizlenmiş olan kuşu bulabilirsiniz.
YAŞAM
01 Mart 2023 - 17:45
Sadece dahiler 7 saniyede görebilir! Resimdeki Petrel Kuşu'nu bulabilir misiniz?
Optik illüzyonlar, sosyal medyada popüler hale geldi ve insanların beynine egzersiz yaparak odaklanma ve ayrıntıları gözlemleme yeteneğini geliştirmeleri için önemli bir yöntem haline geldi. Bu fotoğraftaki optik illüzyon, yalnızca insanların yüzde 2'sinin çözebildiği bir zorluk seviyesine sahip. Fotoğrafta gizlenmiş Petrel Kuşu'nu görebiliyor musunuz? Eğer öyleyse, bu dahilerden biri olduğunuzu gösterir ve bulmacayı çözebilirsiniz.
YAŞAM
01 Mart 2023 - 17:45