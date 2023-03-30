Sadece emeklilere özel duyuruldu: 2 gün içinde başvuran 17.000 TL ödeme alacak: Elini çabuk tutan kazanacak







İŞ BANKASI’NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?







PROMOSYON ÖDEMESİ MART SONUNA KADAR GEÇERLİDİR

EMEKLİLERE 17 BİN TL MÜJDESİ

Emekliler banka önünde resmen sıraya girdi. İş Bankası büyük bir kampanya yürüttüğünü açıkladı. İş Bankası'ndan emekli maaşı almak veya emekli maaşını İş Bankası'na devretmek isteyen emeklilerin 7500 Türk Lirasına varan promosyon alacağının altı çizildi.Maaşını İş Bankası'na aktarmak isteyenlerin yapması gereken başvuru adımları şöyle: İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon BaşvurusuMart ayı sonuna kadar yapılacak promosyon ödemeleri aşağıdaki gibidir: 3500 kadar emekli maaş alan vatandaşlar 4.500 TL, 3.500 Türk Lirası – 7.500 Türk Lirası arasında olan emekliler 5250 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası – 10000 Türk Lirası arasında olan emekliler 6750 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası ve daha fazla olan emekliler 7500 Türk Lirası promosyon ödemesi alacak.Son zamanlarda emekli maaşı 7500 Türk Lirasına çıktı. Bakan Bilgin ise emekli ikramiyesine zam yapılarak 2000 Türk Lirası olacağını bildirdi. Promosyonla birlikte 2000 Türk Lirası bayram ikramiyesi ve 7500 Türk Lirası emekli maaşı alan vatandaşlar toplam 17000 Türk Lirası alacak.