Sadece kimlik yeter! 60.000 TL'yi 5 dakikada almak hayal değil gerçek: Nakit arayanlara trink ödeme başladı

Birçok vatandaşın enflasyon nedeniyle nakit paraya ihtiyacı var. Bunun sonucunda bankalar vatandaşlara yüklü miktarda kredi
sunuyor. Peki hangi banka kredi veriyor? Bu bankalara nasıl başvurulur. İşte detaylar…
Bankalar kredi desteği sunuyor. Hemen hemen tüm vatandaşlar bunlardan faydalanacaktır. Kefil, şartlar, koşullar bulunmuyor binlerce lira tek başvuru ile cebinizde. Tamı tamına 60 bin lira alacaksınız.
Nakit isteyen vatandaş bankanın yolunu tutuyor. Artan fiyatlara ayak uyduramayan birçok kişi yeni yılda bankalardan kredi başvurusu yapmaya gitti. Bankalar vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılayacak krediler sağladı. Birçok kişi 60 bin liralık düşük faizli kredi almak için bankalara veya internet bankalarına gidiyor. Bankalar aracılığıyla başvuran hemen hemen herkes 24 ay vadeli kredi alıyor.
Düşük faiz oranlarıyla vatandaşı sevindiren bankalar, müşterilerine avantajlı kredi paketleri sunuyor. Bu krediler hangi bankalarda geçerli? İnsanların en çok merak ettiği konu bu. İşte detaylar...
TEB KREDİ KAMPANYASI
TEB uygun fiyatlı kredi veren bankalardan biridir, TEB'den ucuz kredi imkanı sunan TC Kimlik Numaranız ve SMS ile başvurmanız yeterlidir. Ayrıca 60 bin lira limit veriyor.24 ay vade ile 60 bin lira kredi çekmek isteyen müşteriler TC yazıp 4466 numarasına SMS göndererek uygun bir kredi seçeneği elde edebiliyor. Kredi olumlu olsun veya olmasın, müşteriye kısa mesaj ile bilgi verilecektir.
DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI
Denizbank, müşterilerinin nakit akışını iyileştiren kredi imkanı ile bu yarışmaya katıldı. 60 bin liralık düşük faiz seçeneği sunan Denizbank, tek mesajla ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Cep telefonundan 3280'e mesaj gönderen müşteriler, krediye uygun olup olmadıklarını kolayca öğrenebilirler. Ayrıca SMS göndererek Denizbank'tan kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.
YAPI KREDİ KAMPANYASI
Müşterilerine avantajlı kredi imkanı sunan bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankası, müşterilerine anında 60 bin liraya kadar kredi veriyor. TC ile aylık gelirini mesaj olarak bildiren kişiler 4411'e kısa mesaj göndererek başvuru yapabilirler. Mesajınızı gönderdikten sonra onay SMS'i alan kişiler diledikleri zaman kredilerini kullanabilirler.