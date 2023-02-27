Sadece müşteri olmak yeter! Bu bankadan görülmemiş kampanya: 1000 TL hediye verecek!

Bankanın açıklamasının ardından, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haberin ayrıntıları da ortaya çıktı. Banka, kampanyaya katılmak isteyen müşterilerinin online başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Başvurusu kabul edilen kişilere 1000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.
O BANKADAN VATANDAŞI SEVİNDİRECEK HAMLE GELDİ: MÜŞTERİSİ OLANA 1000 TL VERECEĞİNİ DUYURDUKampanyaya katılarak 1000 TL ödeme almak ve tüm ayrıntıları öğrenmek istyen müşterilerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. Öncelikle, kampanyanın gerçekleştirildiği bankayı öğrenmek önemlidir. Kampanyayı düzenleyen bankanın adı ve ayrıntıları müşterilere duyurulmuştur. Bunun yanı sıra, kampanyaya katılmak için online başvuru yapılması gerektiği de belirtilmiştir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, ödeme yapılacağı söylenmiştir. Kampanyanın tüm detaylarının öğrenilmesi ve ödemenin alınabilmesi için bu kurallara dikkat etmek gerekiyor. Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre, müşterilerine 1000 TL ödeme yapacak bir kampanya düzenlendiği belirtilmiştir.
Kampanya kapsamında, 1-28 Şubat tarihleri arasında Garanti BBVA'nın dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA müşterisi olan ve Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, kartlarıyla yapacakları ilk 1000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL bonus kazanacaklardır. Kampanya kapsamında yer alan detaylar, 20 Mart tarihine kadar geçerli olacaktır. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir. Kampanya, sadece Garanti Bonus ve Money Bonus başvurularını kapsamaktadır. Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus ise kampanyaya dahil değillerdir. Ayrıca, ek kartlar ve personel kartları da kampanyaya dahil değillerdir Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar, 25 Mart - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanılabilecektir. Bonuslar, en çok kazanım sağladığınız kartınıza yüklenecektir. Kullanılmayan bonuslar ise 26 Nisan 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya, müşteri bazında düzenlenmiştir ve bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilir. Kampanyaya, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları dahil değildir. Ancak, kampanyaya internet üzerinden yapılan harcamalar dahil edilmiştir. Kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar ise dahil değildir. Detaylı bilgi için Garanti BBVA'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir.