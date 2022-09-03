YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:33

Sadece Sivas'ta Üretilen Bu Bıçak, Estetik Görüntüsü Ile Dünyada Ün Saldı

Sadece Sivas’ta üretimi gerçekleştirilen bıçak, estetik görüntüsü ile adından söz ettiriyor.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:33
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Sadece Sivas'ta Üretilen Bu Bıçak, Estetik Görüntüsü Ile Dünyada Ün Saldı


Sadece Sivas'ta üretimi gerçekleştirilen bıçak, estetik görüntüsü ile adından söz ettiriyor.


Sivas bıçağı, koçboynuzunun 10 farklı işlemden geçmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Koçboynuzunun ateş üzerinde ısıtılması ile başlayan üretim, boynuzun kesilerek ve eğim verilerek şekil almasıyla devam etmekte. Şekil alma işlemi sırasında bıçak sapına verilen şekil, estetik açıdan göz kamaştırıyor. Yaklaşık 50 yıl önce Sivaslı bir usta tarafından yapımına başlanan bıçak, hediyelik eşya olarak ülkenin dört bir yanından alıcı buluyor. Bıçak üretimini yapan Muhammed Eyce, mesleği temsil eden son 2 ustadan birisi olduğunu belirtti.





“Bu mesleğin son temsilcileri biziz”


Muhammed Eyce mesleği babasından öğrendiğini belirterek, “Gaziantep'ten Koçboynuzu, Bursa'dan çelik alıyoruz. Burada el işlemeciliği ile şekillendirip üretiyoruz. Sivas'ta bu imalatı yapan iki kişi kaldık. Diğerleri alım satıma ve süslü bıçak dediğimiz av bıçakları gibi ürünleri yapmaya başladılar. Bu meslekte son temsilcileri biziz. Bu bıçağın özelliği koçboynuzundan üretiliyor olması ve tüm işleminin el işçiliği olması. 40, 50 yıl önce farklılık olsun diyerek ustalarımız bu bıçağı üretmiş. İlk çıkışında balerin bıçağı olarak üretilmiş bundan sonra ismi değişime uğramış. Diğer standart bıçaklarımız çoban bıçağı, madımak bıçağı, açma bıçağı olarak geçer” dedi.



“Gücümüz yetmediği için çırak çalıştıramıyoruz”


Eyce, kazançlarının düşük olmasından dolayı çırak çalıştıramadığını belirterek, “Babamın da böyle bir dükkânı vardı 8-9 yaşlarımızda gelir gider yardım ederdik. Ve mesleğe de hevesimiz vardı bir şeyler yapar mutlu olurduk. Zamanla alışkanlık olmaya başlayarak zevk verdi. Ama artık maalesef bu meslek bitti. Üzülüyoruz meslek bitti" ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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