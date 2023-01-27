Sadece tamamen odaklananlar resimdeki tavşanı bulabilir! 7 saniyede bulanlar dahi kabul ediliyor













RESİMDEKİ TAVŞANI 6 SANİYEDE BULUN

GİZLİ TAVŞANI TESPİT ETTİN Mİ?

ZEKA BULMACASI CEVABI

Optik illüzyonlar son yıllarda en çok yapılan aktivitelerinden birisi oldu. Bu kez sizi Hindistan'a götürüyoruz. Resim de bir ailenin sohbet ettiği odaya gizlenmiş bir tavşan resmi var. Birçok kişi resimlerde saklanan tavşanları bulmakta çok zorlanır... hadi bakalım onu bulabilecek miyiz? Bu optik yanılsama resminde oturma odasında bir tavşan saklanıyor. 6 saniye içinde tavşanı görebilirseniz kartal gibi keskin gözleriniz var demektir. Bu optik illüzyon testini şu an çözün ve gözlem becerilerinizi test edin!Yukarıdaki resimde, insanların oturup sohbet ettikleri bir oturma odası sahnesini göstermektedir. Bu odada oturan insanların arasına saklanan bir tavşan var. Sizin göreviniz ise onu 6 saniyede bulabilmek. Optik illüzyonlar, bir kişinin gözlemleme ve eleştirel düşünme yeteneğini değerlendirmenin en temel yollarından biridir. Bu, zekayı test etmenin harika bir yolu olarak kabul edilir, ancak daha gelişmiş yöntemler mevcuttur. Profesyonelce tasarlanmış IQ testleri, gerçek IQ puanınızı öğrenmenin en iyi yoludur.İllüzyon, alay etmek veya aldatmak anlamına gelen Latince illusio veya illüzyonem'den gelir. Yani optik illüzyonların temel dayanağı insan beynini kandırarak ve kandırmaktır. Araştırmalar, optik illüzyonların insan beyninin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Optik illüzyonların beyin üzerindeki etkilerini inceleyerek elde edilen içgörüler sayesinde bilim insanları, insanlar optik illüzyon gerçekleştirdiklerinde beynin hangi bölgelerinin aktive olduğunu belirleyebildiler. Optik yanılsamalar yalnızca bilimsel araştırmalara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamın stresini geçici olarak gidermeye ve beyninizi sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya yardımcı olur. Gözlem becerilerinizi geliştirmenin iyi bir yolu. Ne kadar gözlemcisin? Şimdi öğrenelim.Tavşanlar sevimli canlılardır ve iyi evcil hayvanlar olabilirler. Buradaki zorluk, oturma odasında saklanan bir tavşanı bulmaktır ve süre sınırı 6 saniyedir. Bu optik yanılsama mücadelesini çözmek için, iyi gözlem becerileriyle ayrıntılı bir şekilde yönlendirilmelisiniz. Tavşanı gördün mü? Resme çok dikkat edin ve resimdeki tavşanı görüp göremeyeceğinize bakın. Acele adin, zaman azalıyor.Zamanınız sınırlıydı ve süreniz doldu. Sınırlı zaman içinde kaçınız tavşanı görebildi? Tavşan oturma odasında nerede saklanıyor? Aşağıdaki çözümlere göz atın. Tavşan, kanepede ince bir anahat görüntüsü olarak görülebilir. Daha kolay bulunabilmesi için daire içerisine alınmıştır.