YAŞAM
22 Şubat 2023 - 19:15

Sadece üstün zekalılar dairenin ortasındaki rengi görebiliyor! IQ'nuzu bir görselle hemen ölçün

IQ'nuzun kaç olduğunu bir dakika içerisinde öğrenin. Optik illüzyon olarak adlandırılan IQ testi, zekanızın hangi yönde iyi olduğunu göstermektedir. Dairenin içerisinde gördüğünüz renk, sizin zekanızın hangi yönde daha iyi olduğunuzu belirtir. Testi yapan pek çok kişi ortada mavi rengi ya da hiçbir rengi görmediğini söylüyor. Testi hemen gerçekleştirip IQ'nuzun ne tür bir zekaya sahip olduğunu öğrenmek için haberin devamından ayrıntıları görebilirsiniz.

YAŞAM
22 Şubat 2023 - 19:15
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Sadece üstün zekalılar dairenin ortasındaki rengi görebiliyor! IQ'nuzu bir görselle hemen ölçün
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IQ'nuzun kaç olduğunu bir dakika içerisinde öğrenin. Optik illüzyon olarak adlandırılan IQ testi, zekanızın hangi yönde iyi olduğunu göstermektedir. Dairenin içerisinde gördüğünüz renk, sizin zekanızın hangi yönde daha iyi olduğunuzu belirtir. Testi yapan pek çok kişi ortada mavi rengi ya da hiçbir rengi görmediğini söylüyor. Testi hemen gerçekleştirip IQ'nuzun ne tür bir zekaya sahip olduğunu öğrenmek için haberin devamından ayrıntıları görebilirsiniz.

ORTADA GÖRDÜĞÜNÜZ RENK HANGİSİ?

ZEKA TESTİ

Eğer mavi rengi görüyorsanız, algı dehanızın yüksek olduğuna işarettir. Uzmanların araştırmalarına göre bu kişilerin beyin dalga frekansının 100-120 hertzde olduğu söyleniyor. Öte yandan karar vermekte zorlanmaz, algınız ve çevreye olan dikkatiniz oldukça yüksektir.



 

Eğer kırmızı rengi görüyorsanız, mantık dehanızın yüksek olduğuna işarettir. Yine uzmanlara göre bu kişilerin beyin dalga frekansı 120-150 hertz arasında olmakla birlikte, sorun çözme yeteneğinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. 


EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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