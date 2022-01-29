Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 11 oldu!













İstanbul Yeşilköy’de kendine ait mekanda uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önceden Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan isimli 2 şüphelinin yakalandığı olayda 9 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümünden sonra yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 11 kişiden saldırı sırasında kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.Gözlatına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan armalarda ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Toplam 11 şüphelinin olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların emniyette sorguda oldukları bildirildi.