Şafak Sezer'in 9 odalı villasının fiyatı dudak uçuklattı! Şafak Sezer’in saray yavrusunu görenler hayran kaldı







“Beni ciddiye almıyorlar!”







Şafak Sezer kimdir?

Şafak Sezer’in yer aldığı dizi ve filmler

Oynadığı karakterlerle ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Şafak Sezer, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Kutsal Damacana film serisiyle çok konuşulan ve serinin sevenlerine Kutsal Damacana 4 için müjde veren Sezer, milyonluk lüks eviyle gündeme geldi. Kutsal Damacana 4 için hazırlık yaptıklarını dile getiren ünlü oyuncu, 2011 yılında 7 milyon 300 bin TL'ye Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nde satın aldığı lüks evini satışa çıkardığını ama alıcı bulmakta sorun yaşadığını belirtti. Şimdilerde fiyatı 25 Milyon olan ve dekorasyonu ile kendine hayran bırakan evine alıcı bulamayan Şafak Sezer, ciddiye alınmadığını söyledi.51 yaşında olan ünlü oyuncu Şafak Sezer, Kolpaçino filminde canlandırdığı Özgür karakteri nedeniyle evini satmakta sorun yaşadığını söyledi. 25 milyon değerindeki malikanesini satışa çıkardığını ve yaklaşık 2 yıldır evine alıcı bulamadığını söyleyen Sezer, Özgür karakteri nedeniyle kendisini ciddiye almadıklarını ifade etti. Kendisine 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' diyerek şaka yaptıklarını belirten ünlü oyuncu, Türkiye’den alıcı bulamayacağını ve kendisini tanımayan, yurt dışından alıcılar bulmayı beklediğini vurguladı. İç ve bahçe dekorasyonu yaptırdığı 9 odalı lüks evini 25 Milyon liraya satışa çıkaran Şafak Sezer, alıcılarını bekliyor.Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde Ankara Sincan’da doğdu. İlk sahneye çıkışı 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyununda aldığı rolle oldu. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla sahne aldı. Ardından Ankara Ekin Tiyatrosu’nda "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık" ve"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarda rol aldı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunuyla sahneye çıkan Şafak Sezer, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" isimli filminde rol aldı. Birçok tiyatro oyununda sahne alan Şafak Sezer’in tanınması ise "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programı sayesinde oldu. Yayınlandığı dönemin sevilen yarışma programlarından biri olan İner misin Çıkar mısın? Programında birinci olan Şafak Sezer, bu zamandan sonra ünlü oldu.1993 Bir Düğün Masalı 1996 Televizyon Çocuğu 1997 Baskül Ailesi Maşallah 1997 Dostlar Pasajı 1997 Komşu Komşu 1997 Sıdıka Kenar 1997 Şafak Vakti 2000 Vizontele 2000 Oyunbozan 2000 Reyting Hamdi Şafak 2001 Bu Film Bitmez 2002 Zalim 2002 Rus Gelin 2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar 2003 Hababam Sınıfı Merhaba 2004 G.O.R.A. 2004 Hababam Sınıfı Askerde 2004 Simbiyotik 2004 Altın Kafes Fuzili 2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde 2005 Bendeniz Aysel Aslan 2006 Ah Polis Olsam Rıfat 2006 Maskeli Beşler: Irak 2007 Düş Yakamdan Süleyman 2007 Kutsal Damacana 2007 Fesupanallah 2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs 2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz 2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri 2009 Aynadaki Düşman Çelebi 2009 Kolpaçino 2009 Kutsal Damacana 2: İtmen 2009 Hanımeli Sokağı Ramazan 2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi 2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma 2011 Kolpaçino: Bomba Özgür 2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral 2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan 2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı 2014 Ah Polis Olsam Yeniden 2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik 2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2016 Kolpaçino 3. Devre 2016 Bir Baba Hindu 2016 El Değmemiş Aşk 2017 Ketenpere Kalender 2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit 2018 Göktaşı 2019 Yalan Dolan Kablo