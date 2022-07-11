MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 15:15

Şafak Sezer'in 9 odalı villasının fiyatı dudak uçuklattı! Şafak Sezer'in saray yavrusunu görenler hayran kaldı

Türkiye’de sinema sektörünün önde gelen isimlerinden Şafak Sezer, bu defa projeleriyle değil satışa çıkardığı milyonluk malikanesiyle adından söz ettirdi. 9 odalı lüks villasını satışa çıkaran ama alıcı bulmakta sorun yaşayan Sezer, evini neden satamadığını açıkladı. İşte Şafak Sezer’in lüks villası…

MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 15:15
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Şafak Sezer'in 9 odalı villasının fiyatı dudak uçuklattı! Şafak Sezer’in saray yavrusunu görenler hayran kaldı


Oynadığı karakterlerle ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Şafak Sezer, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Kutsal Damacana film serisiyle çok konuşulan ve serinin sevenlerine Kutsal Damacana 4 için müjde veren Sezer, milyonluk lüks eviyle gündeme geldi.

Kutsal Damacana 4 için hazırlık yaptıklarını dile getiren ünlü oyuncu, 2011 yılında 7 milyon 300 bin TL'ye Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nde satın aldığı lüks evini satışa çıkardığını ama alıcı bulmakta sorun yaşadığını belirtti. Şimdilerde fiyatı 25 Milyon olan ve dekorasyonu ile kendine hayran bırakan evine alıcı bulamayan Şafak Sezer, ciddiye alınmadığını söyledi.

“Beni ciddiye almıyorlar!”



51 yaşında olan ünlü oyuncu Şafak Sezer, Kolpaçino filminde canlandırdığı Özgür karakteri nedeniyle evini satmakta sorun yaşadığını söyledi. 25 milyon değerindeki malikanesini satışa çıkardığını ve yaklaşık 2 yıldır evine alıcı bulamadığını söyleyen Sezer, Özgür karakteri nedeniyle kendisini ciddiye almadıklarını ifade etti.

Kendisine 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' diyerek şaka yaptıklarını belirten ünlü oyuncu, Türkiye’den alıcı bulamayacağını ve kendisini tanımayan, yurt dışından alıcılar bulmayı beklediğini vurguladı.

İç ve bahçe dekorasyonu yaptırdığı 9 odalı lüks evini 25 Milyon liraya satışa çıkaran Şafak Sezer, alıcılarını bekliyor.

Şafak Sezer

Şafak Sezer kimdir?

Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde Ankara Sincan’da doğdu. İlk sahneye çıkışı 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyununda aldığı rolle oldu.

Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla sahne aldı. Ardından Ankara Ekin Tiyatrosu’nda "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık" ve"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarda rol aldı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunuyla sahneye çıkan Şafak Sezer, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" isimli filminde rol aldı.

Birçok tiyatro oyununda sahne alan Şafak Sezer’in tanınması ise "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programı sayesinde oldu. Yayınlandığı dönemin sevilen yarışma programlarından biri olan İner misin Çıkar mısın? Programında birinci olan Şafak Sezer, bu zamandan sonra ünlü oldu.

Şafak Sezer1

Şafak Sezer’in yer aldığı dizi ve filmler

1993 Bir Düğün Masalı

1996 Televizyon Çocuğu

1997 Baskül Ailesi Maşallah

1997 Dostlar Pasajı

1997 Komşu Komşu

1997 Sıdıka Kenar

1997 Şafak Vakti

2000 Vizontele

2000 Oyunbozan

2000 Reyting Hamdi Şafak

2001 Bu Film Bitmez

2002 Zalim

2002 Rus Gelin

2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar

2003 Hababam Sınıfı Merhaba

2004 G.O.R.A.

2004 Hababam Sınıfı Askerde

2004 Simbiyotik

2004 Altın Kafes Fuzili

2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

2005 Bendeniz Aysel Aslan

2006 Ah Polis Olsam Rıfat

2006 Maskeli Beşler: Irak

2007 Düş Yakamdan Süleyman

2007 Kutsal Damacana

2007 Fesupanallah

2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz

2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri

2009 Aynadaki Düşman Çelebi

2009 Kolpaçino

2009 Kutsal Damacana 2: İtmen

2009 Hanımeli Sokağı Ramazan

2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi

2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma

2011 Kolpaçino: Bomba Özgür

2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral

2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan

2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı

2014 Ah Polis Olsam Yeniden

2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik

2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2016 Kolpaçino 3. Devre

2016 Bir Baba Hindu

2016 El Değmemiş Aşk

2017 Ketenpere Kalender

2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit

2018 Göktaşı

2019 Yalan Dolan Kablo

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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