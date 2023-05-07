EKONOMİ
07 Mayıs 2023 - 18:00

Sağa sola borçlanan kişilere hızır gibi yetişti! O banka düşük faizle borç kapatma kredisi verecek

Borç içerisinde yüzenlere o bankadan büyük fırsat geldi. Ay sonunu getiremeyenler ve kredi borcu altında kalanlara özel Borç Kapatma Kredi müjdesi verildi. İşte, o banka üzerinden tüm borçlarınızı kapatabileceksiniz.

EKONOMİ
07 Mayıs 2023 - 18:00
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Sağa sola borçlanan kişilere hızır gibi yetişti! O banka düşük faizle borç kapatma kredisi verecek


Gün geçtikçe artış gösteren enflasyonla beraber maddi açıdan zorluk çekenlerin sayısı artmaya başlarken borçluların sayısıda çoğaldı. Farklı bankalarda yer alan borçlar tek bir bankada toplanması için imkan verildi. Garanti Bankası aracılığıyla beraber özel teklif sunularak o banka şartını açıkladı. İşte, borç kapatma kredisi için gerekli bilgiler haberimizde yer almaktadır.

GARANTİ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Garanti BBVA, görülmemiş imkan sunarken hayat pahalılığının önüne geçmek için çalışmalara başladı. Borç Kapatma Kredisi kapsamında tüm borç yükünden kurtulmanız için başvurular başladı. Düşük faizli borç kapatma kredi için online ya da şubelere giderek müracaat edebilirsiniz.



Yüzde 2.54 faiz oranlı olan yeni finansman seçeneği sunulurken çekilecek tutara göre vade sayısı ve taksit ödemeleri farklılık gösterir..

50 bin TL'ye kadar çekilecek olan krediler için 36 ay vade imkanı verilirken 50 bin ve 100.000 TL için 24 ay, 100 bin TL üzeri için ise 12 ay vade seçeneği sunuluyor.

borç kapatma kredisi şartları

BORÇ KAPATMA KREDİ ŞARTLARI

Mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı kullanılarak ya da şubelere gidilerek başvuru yapılır. TC kimlik numarasıyla beraber bankaya gitmek yeterli olur. 18 yaşından büyük olmak ve adınızın kara listede olmaması başlıca şartlardan olurken kredi notunun ise 1200 puan üzerinde olmasına bakılıyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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