Sağanak hayatı felç etti! AFAD 'kırmızı' kodlu uyarı yayınladı: Kastamonu İnebolu'daki evlere tahliye kararı!







KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI







GİRİŞ KAT EVLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan bir son dakia açıklamasında Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile birlikte Sinop merkez ve ilçelerine sağanak uyarısı yaparken, AFAD da Kastamonu merkez-ilçelerine kırmızı uyarı yaptıGenel Müdürlük, Kastamonu ve Sinop'un kuzeydoğu kesimlerinde bugün öğleye kadar çok şiddetli yerel ve aralıklı yağışın devam edeceğini tahmin ediyor.Valilik sakinlerinden sel, su baskını, yıldırım çarpması, toprak kayması, trafik sıkışıklığı vb. durumlara karşı uyanık ve tedbirli olmaları isteniyor ve çevredeki alanlarda karşı önlemler güçlendiriliyor.Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinde bulunan Söke Çayı’nın su seviyesi yükselince derenin etrafındaki bodrum, zemin ve zemin katlarda yaşayanlardan üst katlara çıkmaları ya da evlerini boşaltmaları istendi. Kriz yönetim ekibi ve ilçedeki tüm kurumlar alarma geçirildi. İki kez sular altında kalan Kastamonu'da nehir gece saatlerinde yeniden taştı. Söke Çayı'nın çevresindeki araçların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İnebol İlçe Emniyet ve polis ekipleri devriye sayısını artırdı. Açıklamaya yanıt olarak, bölge sakinlerini ihtiyati tedbirler almaya çağırdı.Birinci kattaki ev ve işyerlerini su basan konut sakinleri de kendi imkanları dahilinde tahliye edildi. 2021 yılında şiddetli yağışlar Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini sular altında bırakarak büyük sel felaketlerine neden olmuştu.