Sağanak yağış o illeri etkileyecek! MGM uyardı: Günlerce sürecek yağışlar felakete dönüşecek! Meteoroloji son dakika açıklamasına göre, yağmur dalgası tekrar geliyor. Tahminlere göre, yağışlar bir hafta daha sürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olmasına rağmen, sağanak yağış bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkilemiş durumda. Gelecek günlerde hava durumu hangi illerde nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri... İşte detaylar...
SAĞANAK YAĞIŞ FELAKETE DÖNÜŞECEK!Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı. Rapor doğrultusunda, 13 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı bölgeleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve bazı iller (Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevresi) için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksamaları, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Sarı kodlu uyarı Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için geçerlidir. İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Çorum çevresi ve Ege Bölgesi'nde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olunmalıdır. Marmara, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Orta/Doğu Karadeniz bölgelerinde de sağanak yağışlar bekleniyor.