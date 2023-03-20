Sağanak yağış okulları tatil etti! O ilde eğitime bir gün ara: Valilik son dakika duyurdu











OKULLAR TATİL







Şiddetli yağışlar Şanlıurfa'da eğitime ara verilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi, kentte 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Şanlıurfa Valiliği, sağanak yağışların devam etmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Kent genelinde yoğun yağışların sel felaketine neden olabileceği endişesiyle alınan bu kararın öğrencilerin güvenliği için önemli olduğu belirtildi. Öğrencilerin evlerinde kalması ve tehlikeli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılırken, yetkililer de vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı. Sel felaketiyle mücadele eden Şanlıurfa'da, sağanak yağışlar eğitime ara verilmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybederken, kent genelinde su baskınlarına sebep olan yağışlar devam ediyor. Otoparkta su altında kalan 170 araç çıkarılırken, kurtarma çalışmaları ve temizlik faaliyetleri gece-gündüz devam ediyor. Arama çalışmaları sürdürülen TIR şoförü Emin Ergün henüz bulunamadı. Şanlıurfa Valiliği, sel felaketinin etkisi devam ettiği için Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde eğitime bir gün daha ara verilmesi kararı aldı. Okullar 20 Mart Pazartesi günü de kapalı olacak.Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi, birçok alanda ciddi hasarlara yol açtı. Su baskını nedeniyle otoparkta mahsur kalan 170 araç, güçlükle çıkarıldı. Sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Kentteki su tahliye ve temizlik çalışmaları gece gündüz aralıksız sürüyor. Ancak TIR şoförü Emin Ergün hala kayıp. Kent genelinde sağanak yağışların devam etmesi nedeniyle Şanlıurfa Valiliği, Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü'de eğitime 1 gün daha ara verme kararı aldı. Bu nedenle 20 Mart Pazartesi günü okullar kapalı olacak.