Sağanak yağışa hazırlıklı olun: MGM'den 9 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre, bugün Batı ve Doğu Karadenizde ve özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde kalan bölgelerde sulu kar ve kar yağışı bekleniyor. Bayburt, Elazığ ve Erzincan'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl ile Diyarbakır'da yer yer sağanak yağış beklentisi tahmin ediliyor. Sağanak yağışlaırn ayrıca Batman ve Siirt ilçeleri ile Mardin'in doğusunda kalan yerlerde de görülmesi bekleniyor.
Yağışların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için bir uyarı yayınlayan MGM, trafik kaosu, sel, sel gibi olumsuzluklarla karşı çok dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.