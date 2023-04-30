Sağanak yağışa hazırlıklı olun: MGM'den 9 il için sarı kodlu uyarı!













MGM'DEN 9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre, bugün Batı ve Doğu Karadenizde ve özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde kalan bölgelerde sulu kar ve kar yağışı bekleniyor. Bayburt, Elazığ ve Erzincan'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl ile Diyarbakır'da yer yer sağanak yağış beklentisi tahmin ediliyor. Sağanak yağışlaırn ayrıca Batman ve Siirt ilçeleri ile Mardin'in doğusunda kalan yerlerde de görülmesi bekleniyor.Yağışların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için bir uyarı yayınlayan MGM, trafik kaosu, sel, sel gibi olumsuzluklarla karşı çok dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.MGM tarafından yayımlanan 30 Nisan hava tahmini raporunda; Bingöl, Diyarbakır ve Elazığ'ın yanı sıra Erzincan, Mardin ile Siirt'te sağanak yağışlar görülecek. Raporda ayrıca sağanak yapışların Tunceli, Bayburt ve Batman'da da görüleceği belirtilirken bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlandı. MGM'nşn hava tahmin raporu listesinde bu bölgelerdeki illerde şiddet sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.