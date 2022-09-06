Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi













Denizli'de meteorolojinin uyarısı sonrası sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa sürede hızını artıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve çatı altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurun altında yürüyüşlerini sürdürmeye devam ederken, bir çok noktada yoğunluk oluştu. Kentin bazı noktalarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda da kaza meydana gelirken, kısa süren şiddetli yağmur sonrası hayat tekrar normale döndü.