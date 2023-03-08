Sağdan soldan borç istemeye son! Akbank faizsiz 10.000 TL nakit para verecek! Hemen başvurun

Akbank, ekonomik kriz ve enflasyon ortamında vatandaşlara destek olmak amacıyla sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunuyor. Akbank müşterisi olmayan herkes, 18 yaşını doldurmuşsa şubelere başvurabilir ve en fazla 10.000 TL'ye kadar kredi alabilir. Bu kredi, nakit avans olarak verilecek ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak. Kredi geri ödemesi, 36 ay vadeye kadar yapılabilecek. Ancak kredi başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç şart bulunuyor. Bu şartlar arasında, belirli bir kredi notuna sahip olmak ve maaş veya gelir belgesi gibi finansal belgeleri sunmak yer alıyor.
Türkiye'deki dolar/TL kurundaki dalgalanma ve enflasyondaki artışla birlikte alım gücünün düştüğü uzun süredir devam eden ekonomik kriz, her geçen gün büyürken, vatandaşlar bankaların vereceği düşük ya da sıfır faizli kredilere başvuruyorlar. Kamu bankası Akbank, bu konuda büyük bir adım atarak sıfır faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi nakit avansı vereceğini duyurdu. Başvuruları kabul eden kişilerin sadece şubelere gitmeleri yeterli olacak ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.
Akbank tarafından yapılan duyuruda, 2023 yılı içinde gerçekleştirilecek 10 Bin TL'lik kampanya detaylarının aktarıldığı ve 18 yaşını doldurmuş herkesin başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları da açıklanmıştır. Öncelikli olarak, daha önce Akbank müşterisi olmamak ve ilk kez Akbank hizmeti almak gerekmektedir. Akbank'ın faizsiz 10 bin TL kredisinden faydalanmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden veya şubelere başvuru yaparak krediye erişebilirler. Akbank'ın sıfır faizli 10 Bin TL kredi kampanyasından faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 18 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla başvuru yapabilirler. Başvuru için Akbank mobil uygulaması ya da şubeleri kullanılabilir. Kampanya kapsamında, daha önce Akbank müşterisi olmayan ve ilk kez Akbank hizmeti alacak olan vatandaşlar faydalanabilir. Başvuru yapabilmek için bu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.