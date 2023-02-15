Kredi
15 Şubat 2023 - 11:15

Sağdan soldan borç para arayanlar durun! Akbank tek kuruş faiz almadan 10 bin TL verecek: Hemen almak için bunu yapın!

Akbank yaptığı açıklamada, faizsiz 10.000 TL kredi vereceğini söyledi.

Kredi
15 Şubat 2023 - 11:15
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Sağdan soldan borç para arayanlar durun! Akbank tek kuruş faiz almadan 10 bin TL verecek: Hemen almak için bunu yapın!


Akbank yaptığı açıklamada, kampanya katılım şartlarına uygun kişilere, faizsiz 10.000 TL kredi vereceğini belirtti. Son yıllarda artan fiyatlar ve azalan tüketici alım gücü nedeniyle nakit ihtiyacı arttı. Fiyat artışları devam ettikçe halkın nakit ihtiyacı da artıyor. Akbank, faizsiz 10.000 TL'ye kadar nakit kredi programını açıkladı.

 



akbank


Kampanya Şartları

Akbank yaptığı açıklamada, yeni Akbank müşterilerinin yararlanabileceği promosyonun özelliklerini açıkladı.  Mobil uygulama kullanarak, kampanyaya katılınabiliyor. Aynı zamanda  Akbank kredi kartı başvurusunda bulunulması tavsiye ediliyor. Axess veya Wings kartlarından birine başvurmak da kampanyanın avantajlarından yararlanmayı sağlıyor. Kampanyanın katılım şartlarını daha detaylı öğrenmek için, bankanın resimi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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