Akbank yaptığı açıklamada, kampanya katılım şartlarına uygun kişilere, faizsiz 10.000 TL kredi vereceğini belirtti. Son yıllarda artan fiyatlar ve azalan tüketici alım gücü nedeniyle nakit ihtiyacı arttı. Fiyat artışları devam ettikçe halkın nakit ihtiyacı da artıyor. Akbank, faizsiz 10.000 TL'ye kadar nakit kredi programını açıkladı.
Kredi
15 Şubat 2023 - 11:15
Sağdan soldan borç para arayanlar durun! Akbank tek kuruş faiz almadan 10 bin TL verecek: Hemen almak için bunu yapın!
Akbank yaptığı açıklamada, faizsiz 10.000 TL kredi vereceğini söyledi.
Kredi
15 Şubat 2023 - 11:15