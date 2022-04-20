Sagist Group Sahibi Metin Durmaz Durmuyor! Demokratik Kongo'da Kongo'lu Ortağı İle Birlikte Sagist Kongo İnc'i Kurdu

Sagist Group sahibi Metin Durmaz faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Metin Durmaz Demokratik Kongo’da kurmuş olduğu Sagist Kongo İnc ile dünyaya bir kapı daha açtı. İşte özel hayatı ve yaptığı tüm projeler ile dikkat çeken başarılı iş adamı ve Başmimar Metin Durmaz hakkında merak edilenler…

Metin Durmaz Sagist Group’un başına geçtikten sonra Türkiye'de ve dünyada pek çok noktada açmış olduğu fabrikalar ile dünya lideri olmaya aday. Bugün de lüks mobilyaları ile dünya lideri olmayı başarmış bir iş adamıdır. Dünyanın her yerinde sayısız otel, villa, restaurant, okul, hastane tasarlamış ve bu yapıların mobilyalarını üretmiştir.

Metin Durmaz’ın Özel Yaşamı Ve Eğitimi

Metin Durmaz'ın başarılarının arkasındaki en önemli etken merak ediliyor. Tasarımlarıyla göz dolduran ve her geçen gün sahip olduğu yeni tasarımlarla beğeni toplayan Sagist Group Başkanı Metin Durmaz nasıl bu kadar üretici ve yayılımcı bir politika izleyebiliyor?

Evli ve bir çocuk babası olan Metin Durmaz yurtdışında mimarlık ve fizik eğitimi aldıktan sonra mimarlık üzerine yoğunlaşmak istedi. İş yaşamına bir süre ara verip dünyaca ünlü Zaha Hadid'in öğrencisi olarak eğitim aldı. 6 Yıl bu eğitimini sürdüren Metin Durmaz sonrasında Türkiye'ye gelerek tasarım ve dizayn konusunda dünyanın en başarılı isimleri ile yarıştı. Yapmış olduğu tasarımlar ilgi görerek yurt dışına kapılarını açan Sagist Group başkanı bugün dünyanın 47 ülkesinde hizmet veriyor. Tasarımları ile adından söz ettiriyor. Gelecek hedefleri arasında da daha farklı tasarımlarla dünyanın çok fazla ülkesinde yer almak var ve bu da hiç zor olmayacak gibi görünüyor.

Metin Durmaz,