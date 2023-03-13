SAĞLIK
13 Mart 2023 - 22:45

Sağlığınızın düşmanı yanı başınızda duruyor! Tam bir bakteri yuvası: Hemen atın

Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çeken açıklamalarına devam ederken bu defa herkesi yakından ilgilendiren uyarılarda bulundu. Karatay, mutfaklarda bulunan ürünün kullanılmaması yönünde açıklamalar yaparken hemen çöpe atın uyarısını verdi.

SAĞLIK
13 Mart 2023 - 22:45
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Sağlığınızın düşmanı yanı başınızda duruyor! Tam bir bakteri yuvası: Hemen atın


Her mutfakta bulunan bu ürünün hastalıkların başlıca nedeni olduğunu belirten Karatay, buna dikkat edilmezse farklı hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirtti. Prof. Dr. Canan Karatay, mutfakta kullanılan bulaşık süngerlerine karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunurken sık sık bulaşık süngerlerinin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bulaşık süngerleri zararlı



Karatay, evinde sünger kullanmadığına değinirken mutfak bezi kullandıklarını ve sık sık yıkadıklarını belirtti. Sıcak su da bakterilerin öldüğünü söylerken sıcak su da mikropların bulaşı riskinin olmadığının da altını çizdi. Bu konularda özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen uzman isim bulaşık süngerlerinin yenilenmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

MUTFAKTA KABAK LİFİ KULLANIN

Mutfakta kullanılan bulaşık süngerlerinin yerine sürekli yıkanabilir ve dezenfekte olan kabak lifinin kullanılması önerildi. Uzun ömürlü ve çabuk kuruma özelliğine sahip olunan ürünlerin daha sağlıklı olduğunu açıklayan Karatay, çevre dostu olan bambu bezlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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