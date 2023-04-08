Sağlık alanına 42 bin 500 personel alımı yapılacak!







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:











"KOCAELİ YENİ ŞEHİR HASTANESİ"

"42 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALACAĞIZ"

Etlik Şehir Hastane pesoneli tarafından düznelenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli açıklamalar yaptı. Şehir hastanelerinin depremzedelerin tedavisinde önemli rol oynadığını anlatan Erdoğan, "Sağlık birimlerimiz ve zamanında aldığımız tedbirlerle vatandaşları çaresiz bırakmadık." dedi. Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde toplam 42.500 sağlık çalışanının işe alınacağını ve depremin vurduğu 11 ilde konuşlandırılacağını söyledi."Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine mal olan koronavirüs salgını bizi de çok etkiledi. Bizden daha zengin ülkelerde gördüğümüz vahim durum bizim ülkemizde yoktu. Saygın bir kuruluşla birlikte, en büyük sağlık krizi olarak adlandırılan şeyi atlattık. Aldığımız tedbirler sayesinde salgın sürecinde halk çaresiz bırakılmadı.Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde akan kanı durdurmak için müzakereleri sürdürüyoruz. Tam geleceği görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihin en kara günümüzü yaşadık. Aramızda bugüne kadar hayatta olan sağlık çalışanları var. Depremde hayatını kaybeden 50 binden fazla mağdur arasında 505 sağlık çalışanı da bulunuyor. Salgın gibi Türkiye de bu yüzyılın felaketiyle başarılı bir şekilde mücadele etti.Şu anda 122.316 sağlık personeli yaralıları tedavi ediyor. 34 sahra hastanesi kurulmuş ve halen faaliyet göstermektedir. Deprem sırasında belediye hastanelerinin faydalarına bir kez daha şahit oldum. Kocaeli inşallah yeni bir şehir hastanesine kavuşacak. Bazı çevrelerden gelen asılsız saldırılara rağmen sağlığa yapılan bu büyük yatırımı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Salgın döneminde hastaneler rekor sürede Söz verdiğimiz tüm projeleri tıpkı yaptığımız gibi zamanında tamamlayıp başlatacağız.Ülkemizi kurtarmaya gelen sağlık çalışanlarını asla görmezden gelmemeliyiz. İşi doğru yapmanıza yardımcı olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. 42 bin 500 sağlık çalışanı alımı güçlendirmeye devam edeceğiz. 42.500 sağlık çalışanı istihdam etmektedir. Deprem bölgesinin kırsal kesimlerinde 2.832 tam zamanlı ve 9.59 sözleşmeli sağlık çalışanı görevlendireceğiz. Seçim sürecinin işimizi aksatmasına asla izin vermeyeceğiz. İnşasına başladığımız depreme dayanıklı evlerin nasıl umut getirdiğini görüyorsunuz. Aziz ülkemizin sandıkta doğru kararlar vereceğini biliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.