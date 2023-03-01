Sağlık Bakanı Koca'dan özür mesajı: 1 dakika 53 saniye için...













BAKAN KOCA BİR VİDEO PAYLAŞIMI YAPTI

'ÖZÜR DİLERİM'

Resmi istatistiklere göre, Maraş'ın merkezindeki depremde 44.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve on binlerce sivil evsiz kaldı. Sevdiklerini ve mallarını kaybeden vatandaşlar sokaklarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Çadır alanlarında yaşayan vatandaşlar geleceklerini nasıl yeniden inşa edeceklerini düşünürken, bazı eleştirmenler bazı bölgelerde çadır bulunmadığını söylüyor. Ancak kamuoyunun gündeminde deprem bölgelerine yavaş tepki vermesi eleştiriliyor. Bu arada hükümet de eleştirilere yanıt vererek deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında kimi zaman görüntülü kimi zaman sözlü olarak kamuoyunu bilgilendirdirmeyi sürdürüyor.Sağlık Bakanı Fahlettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan 1.53 dakikalık bir video yayınladı. Söz konusu videoda, Bakan Koca'nın afet bölgelerine yaptığı ziyaret, bölge sakinleriyle iletişim ve afet için yapılan toplantılara ait görüntüler yer aldı.Bakan Koca, bugün sosyal medya hesabı üzerinden videoyu kaldırdığını ve yapılan bu paylaşım için de özür dilediğini duyurdu. İşte Koca'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama: