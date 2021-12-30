Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu aşısını Turkovac yaptırdı!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir toplantı düzenlediler. Toplantıda son günlerde artış gösteren vaka sayıları ile birlikte hatırlatma dozunda gelinen son durumlar ele alınırken, Omicron varyantının yayılım hızı ve alınacak yeni önlemler görüşüldü.
Toplantıdan sonra Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastanelerinden başlayarak uygulanma aşamasına geçileceğini belirterek, daha önce yapılan aşı hangisi olursa olsun hatırlatma dozu aşısı için Türkovac'ın da tercihler arasında olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma aşısı olarak kendisine Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı ve Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de hatırlatma dozu aşısında Türkovac'ı tercih ederek onlarda aşılarını oldu.
Toplantıdan sonra Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastanelerinden başlayarak uygulanma aşamasına geçileceğini belirterek, daha önce yapılan aşı hangisi olursa olsun hatırlatma dozu aşısı için Türkovac'ın da tercihler arasında olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma aşısı olarak kendisine Turkovac aşısını canlı yayında yaptırdı ve Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de hatırlatma dozu aşısında Türkovac'ı tercih ederek onlarda aşılarını oldu.