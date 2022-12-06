GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 13:22

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak! Kadrolar belirlendi: Karar Resmi Gazete'de..

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 13:22
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Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak! Kadrolar belirlendi: Karar Resmi Gazete'de..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasısını taşıyan Sağlık Bakanlığı'na istihdam edilecek sözleşmeli personel alım kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Kararda 2023 yılı içinde sağlık sektörü için alınacak olan personellerin kadrolarının da belirlendiği aktarıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 27 BİN PERSONEL İSTİHDAMI

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak

Karar, sağlık hizmetlerinin temin edilmesi zor yerlerde ve hizmet satış noktalarında etkili ve verimli bir şekilde sunulması için 2023 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık çalışanı sayısını 27 bin olarak belirliyor.



1 Ocak itibarıyla 23 bin 585 tıp uzmanı, 224 doktor, 146 ebe, 38 halk sağlığı memuru, 3 hemşire, 1 beslenme uzmanı, 1 diş hekimi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknoloğu, 1 sözleşmeli personel istihdamı bulunuyor. Sözleşmeli tabiplerin tamamının ise yataklı tedavilerin bulunduğu merkezlerde görev yapacağı belirtildi.

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