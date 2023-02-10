Sağlık Bakanlığı acil KPSS'siz personel alıyor: Başvuru şartları duyuruldu!













2023 Sağlık Bakanlığı KPSS şartı olmadan personel alımı yapacak. Üniversite hastanelerine totalde 1151 işçi ve personel alınacak. Başvurular başladı mı? İkamet şartı var mı? Merak edilen detaylar haberimizde.Sağlık Bakanlığı'na bağlı Üniversite hastaneleri için işçi ve personel aranmaktadır. Kpss ve mülakat şartı bulunmamaktadır.Ancak ikamet şartı bulunmaktadır. İşçi ve personel alımı için başvurular başlamış bulunmaktadır. Aranan personel ve işçi grupları şu şekilde kategorize edilmiştir: -Sağlık Personeli, -Güvenlik Görevlisi, -Destek Personeli, -Bahçıvan, -Temizlik Personeli, -Büro Personeli, -Şoför, -Memur, -Tekniker, -Teknisyen, -Avukat, -Mühendis personel ve işçi alımı başlamıştır. Başvurunun genel şartları da şu şekildedir: - Afyon Kocatepe personel ve işçi alımı olacaktır. -Gümüşhane personel ve işçi alınacaktır. -Trabzon personel ve işçi alımı gerçekleşecektir. -Süleyman Demirel personel ve işçi alımı olacaktır. -Marmara personel ve işçi alınacaktır. -İstanbul Medeniyet personel ve işçi alımı olacaktır. -Kastamonu personel ve işçi alımı gerçekleşecektir. -Düzce işçi ve personel alınacaktır. -Erciyes işçi ve personel alınacaktır. -Kilis 7 Aralık işçi ve personel alımında bulunulacak. -Kütahya Sağlık Bilimleri işçi ve personel alımı olacaktır. -Eskişehir Teknik işçi ve personel, -Fırat Üniversitesi işçi ve personel, -Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri işçi ve personel , illerinde alım olacaktır. Sağlık Bakanlığı'nda 2. personel alımları ile açıklamada bulunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '' İlan ettiğimiz illerde 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını hemen alacağız.'' açıklamasında bulundu. 15 bin personelin 537'si sekreter, 5 bin 831 kişisi ise hemşirelerdir. Toplamda 30 bin sözleşmeli personel atanmıştır.