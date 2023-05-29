Sağlık Bakanlığı duyurdu: 1.356 personel alımı başladı! Şartsız koşulsuz alım için son gün 9 Haziran

















Sağlık Bakanlığı, 1.356 temizlik personeli alımıyla ilgili başvuruların tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Bakanlık, temizlik personeli alımıyla ilgili yedek atama duyurusu yaptı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 6 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi ve kura sonuçları ilan edildi. Asıl ve yedek yerleşen adayların listeleri İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. Ancak asıl olarak yerleşen adaylardan istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar, atama şartlarını taşımayanlar veya göreve başlamayanlar gibi durumlar söz konusu olduğunda, yedek listedeki uygun adaylar sırasıyla alınacak.Bu süreçte, atama şartlarını sonradan taşımayan veya deneme süresi içinde sözleşmesi feshedilen adayların yerine yedek listedeki adaylar tercih edilecektir. Bu sayede, temizlik personeli alımında eksiklik yaşanmayacak ve görevlendirmeler tamamlanmış olacak.Son başvuru tarihleri ve başvuru yöntemiyle ilgili olarak, temizlik görevlisi alımı için Sağlık Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerektiği belirtilerek, başvuruların şahsen yapılması gerektiği vurgulandı. Başvuruların posta veya online olarak yapılamayacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 1.356 Sürekli İşçi Engelliler (Temizlik Görevlisi) kadrosu için 6 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonuçları ilan edilerek asıl ve yedek yerleşenlerin listeleri İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. Ancak belirtilen süre içinde istenen belgeleri teslim etmeyen adaylar, başvuru yapmayanlar veya atama şartlarını taşımayanlar gibi durumlarda yedek liste devreye girecektir. Başvuruların 24 Mayıs 2023 - 9 Haziran 2023 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen yapılması gerekmektedir. Bu süreçte posta veya online başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önemlidir. Başvuru süreciyle birlikte adaylardan istenen belgelerin eksiksiz ve süresi içerisinde teslim edilmesi büyük önem taşımaktadır. İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen yapılacak başvurular, adayların kişisel bilgilerini ve başvuru belgelerini doğrulama imkanı sunarak, adil bir değerlendirme sürecinin sağlanmasını hedeflemektedir. Temizlik görevlisi alımıyla ilgili bu duyuru, istihdam fırsatı arayan adaylar için önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve adayların süreci yakından takip etmeleri gerekmektedir.