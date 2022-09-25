Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gündlerde yaptığı bir açıklamasında atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli bşr haber verdi. Bakan Koca, bu kapsamda bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını bildirdi. Hastanelere alınacak olan oersonel alımalrına ilişkin yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl 85 bin kadro açtığı ve bu çerçevede sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek anlamında 85 bin yeni çalışma arkadaşının arandığı belirtildi. Açıklamada 'Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro' ifadeşeri yer alırken bu açıklamayı duyan binlerce kişi alım başvurulaırna dair tüm açıklamaları takip etmeye başladı.
SAĞLIK
25 Eylül 2022 - 11:23
Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!
Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi bu konuda yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 85 bin personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şatı olmadan kura çekimi yapılmadan en az 9 bin 105 TL maaşla çalışacak personel başvuruları bu kapsamda sıkça araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Hangi branşlarda personel alınacak? İşte detaylar..
SAĞLIK
25 Eylül 2022 - 11:23
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