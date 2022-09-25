SAĞLIK
25 Eylül 2022 - 11:23

Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!

Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi bu konuda yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 85 bin personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şatı olmadan kura çekimi yapılmadan en az 9 bin 105 TL maaşla çalışacak personel başvuruları bu kapsamda sıkça araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Hangi branşlarda personel alınacak? İşte detaylar..

SAĞLIK
25 Eylül 2022 - 11:23
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Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gündlerde yaptığı bir açıklamasında atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli bşr haber verdi. Bakan Koca, bu kapsamda bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını bildirdi.

Hastanelere alınacak olan oersonel alımalrına ilişkin yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl 85 bin kadro açtığı ve bu çerçevede sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek anlamında 85 bin yeni çalışma arkadaşının arandığı belirtildi. Açıklamada 'Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro' ifadeşeri yer alırken bu açıklamayı duyan binlerce kişi alım başvurulaırna dair tüm açıklamaları takip etmeye başladı.



Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlık bünyesine 85 bin kadro açılımının yapıldığını belirtirken ağlıkta 'Beyaz Reform'a destek ve kuvvet anlamında 85 bin yeni çalışma arkadaşının alınacağını söyledi.

Bu açıklamanın hemen ardından hastanelerde görev almak isteyen binlerce kişi başvurular ile ilgili bilgi sahibi olamk için araştırmalar yaparken Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alımlarına ilişkin başvuru tarihleri henüz belli olmadığı öğrenildi.

Konuya ilişkin edinilen bilgilere göre persoenl alım başvuruları için Eylül ayı içerisinde Bakanlık'tan bir duyuru yapılması beklenirken yapılan duyurunun hemen ardından ise kadro dağılımı ve şartlara yönelik merak edilen tüm soruların da netleşeceği belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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