GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:05

Sağlık Bakanlığı kötü haberi duyurdu! Haber sabah saatlerinde açıklandı! Ölü sayısı herkesi korkuttu

Covid-19 kaldı mı tüm dünyada etkilerini göstermeye devam etmektedir. Çok sık gündeme gelmese de koronavirüs salgını hala devam etmektedir. Hasta sayıları artmaya başlarken kötü haber sabah saatlerinde geldi. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre 5 - 11 Eylül tarihleri arasında 89 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:05
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Sağlık Bakanlığı kötü haberi duyurdu! Haber sabah saatlerinde açıklandı! Ölü sayısı herkesi korkuttu


2019'da hayatımızı çok büyük ölçüde etkileyen covid-19 salgını hem Türkiye'de hem de dünyada etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgının ilk görüldüğü zamana vaka sayılarında düşüş yaşanırken hala vefat eden hastalarda görülmektedir. Aşı çalışmaları sürdürülürken vatandaşlarında aşı yaptırması gerektiği vurgulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı 5 - 11 Eylül tarihleri arasında 89 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı kötü haberi açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada Covid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısının 22 bin 441 olduğu söylendi. Hastanelere başvuran kişilerin testleri yapılırken bir hafta içerisinde 89 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlığın açıklamış olduğu resmi rakamlar doğrultusunda 5 - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde 22 bin 441 koronavirüs vakası tespit edilirken toplam 25 bin 143 kişinin tedavi sonrası iyileştiği açıklaması yapıldı.

Can kaybı sayısı herkesi korkuttu



Koronavirüs salgını seyrine hafifle etmiş olsa da vaka tespitleri yapılmayan devam ediyor. Bir hafta içerisinde 89 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklaması yapılırken son ölü sayıları ile birlikte Türkiye'de toplam 101 bin 068 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Covid19 Vaka sayıları 5 11 eylül

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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