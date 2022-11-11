SAĞLIK
11 Kasım 2022 - 10:04

Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? Branş ve kontenjan dağılımında son durum

Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine 85 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 85 bin kişinin istihdam edileceğini açıklamasının ardından, başvuru sahipleri kılavuz bilgileri, branşlarla ilgili dağılım listesi, kontenjan ve başvuru tarihleri ​​konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? İşte detaylar...

SAĞLIK
11 Kasım 2022 - 10:04
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Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? Branş ve kontenjan dağılımında son durum


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 85 bin kişinin işe alınacağını açıklamasının ardından dikkatler, başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlar hakkındaki bilgilerin açıklanacağı tarihe çevrildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamasonda, "Bakanlığımız bu yıl 85 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı bazı ülkelerin nüfusunu aşıyor" diye konuşmuştu.

Bakan Koca'nın 85 bin kişinin istihdamının gerçekleşeceğini söyledi fakat başvuru tarihi ve kılavuz bilgileri ile ilgili henüz açıklanmadı.

"85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI"

85 bin sağlık personel alımı



Bakan Koca, 85 bin sağlık personel alımı hakkında şöyle konuştu:

 "85.000 sağlık çalışanı alımına devam ediyoruz. Bu dönemde 32.000 kliniğimiz olduğunu düşünün. Bu yıl tüm bu poliklinik odalarında çalışacak tıbbi sekreterler atayacağız. . Hekimler sekreterlik görevlerinden muaf tutulmuştur. Bu, doktorların hastalarına daha fazla odaklanmasını ve daha iyi hizmet vermesini sağlar. Her sorunu çözmek için birlikte çalışacağız.

Bu yıl toplam 85 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Şimdiye kadarki en büyük alımdır. Bu yıl yavaş yavaş işe alımları yapacağız. Sabırlı olursanız, yıl sonunda önce yeni arkadaşları aramızda görmeye başlayacağız."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI

Geçen yıl yapılan 20.000 işten ebeler, hemşireler, fizyoterapistler ve beslenme uzmanları en çok istihdam edilen sektörlerdi.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı kapsamında lisans, önlisans ve lise mezunlarından 85.000 personel alımı yapılacak ve KPSS toplantısında alınan sonuçlara göre adaylar başvuru yapabilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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