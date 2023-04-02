Sağlık Bakanlığı'nda iş için son günler! 31.600 kişi birden alınacak: Başvuru şartları uyumlu mu bakın!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 10 bin 900 personel alımının başvurusu bir önceki gün kapanmıştı. Güncel ilana göre; Resmi Gazete 'de yayımlanan karar kapsamında 31 bin 600 personel alımı daha yapılacak. Sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurmak isteyen vatandaşların en az lise eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
28 Mart gününde başlayan başvurular için son gün 3 Nisan. KPSS puanı gerektiren bu alıma başvurmak isteyenlerin, ÖSYM internet sitesine TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılan duyuru kapsamında, bakanlığa atılan postalar veya elden ulaştırılan başvurular kabul görmeyecek. Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamaya göre; başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 28 Mart 2023 - 3 Nisan 2023 günleri aralığında tercih kılavuzunda yer alan kurallar çerçevesinde ÖSYM internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. ÖSYM'ye ya da Sağlık Bakanlığı'na posta ile atılan ya da elden ulaştırılan tercih listeleri geçersiz sayılacaktır. Sözleşmeli personel alımı, unvan/branş ve öğrenim seviyesine göre ayrılmıştır. İlana ulaşmak için tıklayınız.