Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Difteri ve tetanoz aşıları geri çekiliyor!













AŞI TAKİP SİSTEMİNDE TAKİP EDİLİYOR

Türkiye Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), difteri ve tetanoz aşılarını toplamaya başladı. Çocuklar, hamileler, askerler ve acil durumlar için üretilen ve dağıtılan tüm aşı serileri "geçici ve olası sorunlar", tedavi edilebilir olduğu gerekçesiyle geri çağrılıyor. Bakanlık, tesislerden risk altında olmayan vakalar için aşılama gerekliliklerini askıya almalarını istedi. 'Tetatif 0.5 ml. Beşeri Tıbbi Ürünler Klinik Değerlendirme Komitesi'nin raporuna istinaden "Enfeksiyonların Askıya Alınması" adlı ürünün ruhsatlandırılması 20 Aralık'ta askıya alınmıştı. Üretilen ve dağıtılan partiler için Seviye 2B geri çağırmaları başlatıldı. Geri çekme işlemleri ikinci yıl, seviye B'de (2B) yapılır. Bu, son kullanıcı aşıları sağlayan tüm konumlardan ve geçici, tedavi edilebilir sorunların oluştuğu veya oluşabileceği durumlardan toplama anlamına gelir.Öte yandan geri çağrılan aşı ile 2, 4, 6. ay ve 18. ayda pekiştirme aşısı olarak verilen konjuge aşı (DABT-IPA-Hib) ile aynı değildir.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kullanıma sunulan her aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun dönem ulusal referans laboratuvarlarında (OFFTCK) yeniden analiz edildiği ve aşı izleme sistemi ile izlendiği belirtildi.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sağlık tesislerine gönderilen yazıda, riskli olmayan vakalar için difteri-tetanoz kayıtlarının hazırlanmasının ertelenmesi ve kalan aşı stoklarının geri çağrılması talebinde bulundu. Acil bir durum veya riskli bir gecikme durumunda aşının iade ve reçete şeklinde verileceği söylendi. Ayrıca aşı malzemelerinin bulunmadığı diğer durumlarda enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılması gerekmektedir. Bakanlık, sorunun ne kadar çabuk çözüleceğine dair bilgi paylaşmadı.