GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 23:41

Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan uyarı! Bu ilde yaşıyorsanız sakın musluk suyu içmeyin!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında şehirdeki altyapıda hasarlar oluştu. Bu hasarlar şebeke suyu sistemine de yansıdı ve şebeke suyunun kalitesinde ciddi düşüşler görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durum üzerine vatandaşları uyardı ve şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. detaylar

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 23:41
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Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan uyarı! Bu ilde yaşıyorsanız sakın musluk suyu içmeyin!

 Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından şehirdeki su kaynaklarına zarar verildiği ve şebeke suyunun kullanımının riskli olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bu konuya değinerek vatandaşlara....

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

sağlık bakanı

-İlimizde toplam 101 sağlık evi bulunuyor. Türkoğlu Devlet Hastanemiz ve Nurhak Devlet Hastanemiz ağır hasarlı, ancak Elbistan Devlet Hastanemiz hasar almamıştır. Ayrıca, mobil eczanelerimiz ve sahra hastanelerimiz bulunmaktadır. İlaç temini konusunda herhangi bir sorun yoktur.

-Kahramanmaraş'ta görev yapan sağlık personeli sayısı 3 bin 747'dir. Depremin ardından 1789 ameliyat gerçekleştirildi. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Köylerimizi gün aşırı ambulanslarla ziyaret ediyoruz ve tarama yapıyoruz.

-Çadır kentlerde kurulan 15 acil müdahale ünitesinde toplam 24 bin 501 tedavi yapıldı. Acil sağlık hizmeti talebi için 184 numaralı telefonu kullanabilirsiniz. Ayrıca, 75 yaş üzeri vatandaşlarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz ve yüzde 78'ine ulaşabildik.

-Depremin ilk günlerinden beri su klorlama numuneleri alıyoruz ve gerekli önlemleri aldık. Ancak, şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmamanızı öneriyoruz. Su hayat kaynağıdır ve asla bir hastalık kaynağı olmamalıdır. Şu anda halk sağlığını tehdit eden herhangi bir unsur yoktur.

-Tetanosa neden olan mikrop kolayca bulaşabilir. Bu nedenle, tedbiri elden bırakmayın ve hafif yaralanmalarınız olsa bile tetanos aşısını yaptırın

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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