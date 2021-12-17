Sağlık Bakanlığı'ndan tarihi geçti denilen BioNTech açıklaması!

Koronavirüs salgınına karşı uygulamaya alınan BioNTech aşısının, tarihi geçmiş olanları da vatandaşlara uygulandığı yönünde ortaya atılan iddilarına, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden bu iddialara karşı Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde son kullanma tarihleri geçen BioNTech aşılarının uygulanması gibi bir durumun kesinlikle olmadığı belirtilerek bu iddiaları yalanlandı.
'AŞININ RAF ÖMRÜ İLE STABİLİTE ÇALIŞMALARI SÜREKLİ TEKRARLANARAK YAPILMAKTADIR'
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı basın açıklamasında sosyal medya hesaplarında ve bazı basın organlarında yer alan Türkiye'de son kullanma tarihleri geçen BioNtech aşılarının insanlara uygulandığı yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğu, salgınla mücadele çerçevesinde Mart ayından itibaren uygulaması başlatılan 'BioNTech mRNA' aşısının raf ömürleri ve stabilite çalışmalarının sürekli tekrarlanarak yapıldığını bilirdi.
Söz konusu tüm aşıların raf ömürlerinin üretilen tarihten itibaren 9 (dokuz) ay olduğunun aktarıldığı açıklamada Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli güncellemeyle gerekli takiplerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, -80 derecede muhafazası yapılan aşıların etiketlerini değiştirme durumunun soğuk zincir halinin bozulmasına neden olmasından dolayı da bunun mümkün olmadığının kaydedildiği açıklamada, aşıların son kullanma tarihinin geçmesi gibi bir olayı söz konusu bile olmadığı, herkesin rahatlıkla aşılarını olabilecekleri ifade edildi.
'AŞININ RAF ÖMRÜ İLE STABİLİTE ÇALIŞMALARI SÜREKLİ TEKRARLANARAK YAPILMAKTADIR'
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı basın açıklamasında sosyal medya hesaplarında ve bazı basın organlarında yer alan Türkiye'de son kullanma tarihleri geçen BioNtech aşılarının insanlara uygulandığı yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğu, salgınla mücadele çerçevesinde Mart ayından itibaren uygulaması başlatılan 'BioNTech mRNA' aşısının raf ömürleri ve stabilite çalışmalarının sürekli tekrarlanarak yapıldığını bilirdi.
Söz konusu tüm aşıların raf ömürlerinin üretilen tarihten itibaren 9 (dokuz) ay olduğunun aktarıldığı açıklamada Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli güncellemeyle gerekli takiplerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, -80 derecede muhafazası yapılan aşıların etiketlerini değiştirme durumunun soğuk zincir halinin bozulmasına neden olmasından dolayı da bunun mümkün olmadığının kaydedildiği açıklamada, aşıların son kullanma tarihinin geçmesi gibi bir olayı söz konusu bile olmadığı, herkesin rahatlıkla aşılarını olabilecekleri ifade edildi.