SAĞLIK
15 Ocak 2022 - 00:05

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber: Karantina süresinde 10 gün detayı!

Sağlık Bakanlığı, yeni karantina ve izolasyon uygulamalarıyla ilgili bir rehber hazırladı. Hazırlanan rehberde ise karantina süresinde belirtilen 10 gün detayı dikkat çekti.

SAĞLIK
15 Ocak 2022 - 00:05
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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber: Karantina süresinde 10 gün detayı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı karantina ve izolasyon kuralları ile ilgili yeni kararlar alındı. Yeni kararların düzenlendiği rehberde ise yüksek risk taşıyan grupta olan vatandaşlara bakım verilen yerlerde kalan yada onlara hizmet veren çalışanların karantina süreleri de değiştirildi.




Sağlık Bakanlığı'na ait güncel rehberde yaşlı bakım evleri ve ceza infaz kurumları gibi alanlarda kalanlar yada çalışanlar arasında hatırlatma dozu olmayanlara, son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş olanlara ve aşısız olarak Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edilen kişilere 10 gün karantina süresi uygulanacağı belirtildi.




Yüksek risk taşıyan kişilere hizmet verenlerin ise 7'inci günde karantina süreleri bitmiş olsa bile yine 10 gün dolana kadar riskli gruba hizmet veremeyeceklerinin aktarıldığı rehberde, belirlenen bu alanlarda kalanlara yada onlara hizmet verenlerin de Kovid-19'u asemptomatik yada hafif geçirmiş olmalarına rağmen kendilerinin izolasyon sürelerinin 10 gün olarak önerildiği kaydedildi.

AŞI OLANLARA KARANTİNA YOK!

Diğer taraftan hatırlama dozlarını yaptıranlar, son 3 ay içinde hastalığı geçirenler, Kovid-19 yakın temas olarak bildirilen kişilerin karantinaya alınmayacağı, maske ve mesafe gibi kurallara uyarak semptomlarını takip edecekleri bildirildi. Bu kişilerde yalnızca semptom gelişmesi durumunda PCR testi yapılacağı belirtildi.

 
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