Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında gidilmeye hastane randevu oranlarını açıkladı. MHRS üzerinden alınan ve gidilmediği durumlarda iptal edilmeyen randevular hakkında konuşan Bakan Fahrettin Koca, Aralık ayındaki verilere bakıldığında oranlarda bir düşüş gözlemlediklerini kaydetti.
SAĞLIK
16 Ocak 2023 - 12:54
Sağlık Bakanlığı'nın 15 gün ceza uygulaması işe yaradı: Gidilmeyen hastane randevularında oran düştü!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayı başlarının verilerine bakıldığında ilk 10 gününde iptal edilmeden kaçırılan randevu oranlarının yüzde 19,9'a düştüğünü açıkladı.
SAĞLIK
16 Ocak 2023 - 12:54