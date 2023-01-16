SAĞLIK
16 Ocak 2023 - 12:54

Sağlık Bakanlığı'nın 15 gün ceza uygulaması işe yaradı: Gidilmeyen hastane randevularında oran düştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayı başlarının verilerine bakıldığında ilk 10 gününde iptal edilmeden kaçırılan randevu oranlarının yüzde 19,9'a düştüğünü açıkladı.

SAĞLIK
16 Ocak 2023 - 12:54
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Sağlık Bakanlığı'nın 15 gün ceza uygulaması işe yaradı: Gidilmeyen hastane randevularında oran düştü!


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında gidilmeye hastane randevu oranlarını açıkladı.

MHRS üzerinden alınan ve gidilmediği durumlarda iptal edilmeyen randevular hakkında konuşan Bakan Fahrettin Koca, Aralık ayındaki verilere bakıldığında oranlarda bir düşüş gözlemlediklerini kaydetti.



Gidilmeyen hastane randevularında oran düştü!

"YÜZDE 19,9'A GERİLEDİ"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından gönderdiği paylaşımda, "İptal edilmediği halde gidilmemiş randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a düştü. 1 Ocak'tan 10 Ocak'a kadar, bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Duyarlılık gösterenlere teşekkür ederiz. Oranlardaki düşüşe rağmen 1-10 Ocak tarihleri ​​arasında iptal edilmeyen randevu sayısı 705 bin oldu” ifadelerini kulandı.

Gidilmeyen hastane randevularında oran düştü!

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