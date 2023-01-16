Sağlık Bakanlığı'nın 15 gün ceza uygulaması işe yaradı: Gidilmeyen hastane randevularında oran düştü!













"YÜZDE 19,9'A GERİLEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında gidilmeye hastane randevu oranlarını açıkladı. MHRS üzerinden alınan ve gidilmediği durumlarda iptal edilmeyen randevular hakkında konuşan Bakan Fahrettin Koca, Aralık ayındaki verilere bakıldığında oranlarda bir düşüş gözlemlediklerini kaydetti.Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından gönderdiği paylaşımda, "İptal edilmediği halde gidilmemiş randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a düştü. 1 Ocak'tan 10 Ocak'a kadar, bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Duyarlılık gösterenlere teşekkür ederiz. Oranlardaki düşüşe rağmen 1-10 Ocak tarihleri ​​arasında iptal edilmeyen randevu sayısı 705 bin oldu” ifadelerini kulandı.